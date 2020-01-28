طارق عامر: جزء كبير من الاستقرار الاقتصادي بسبب تضحيات ولادنا من الجيش والشرطة (فيديو)

وقال عامر: "العملية الأمنية بالتالي أصبحت واضح إنها مهمة جدًّا.. العامل الأمني من الأجهزة السيادية المسئولة عن الدولة وإعادة الاستقرار الفترة اللي فاتت لازم نعترف ونقول إن ولادنا اللي ضحوا في سينا وهنا وهنا من الشرطة والجيش ده مجهودهم ودي تضحياتهم.. في أوضاعنا النقدية والاقتصادية ده أولًا كان جزء كبير من سبب الاستقرار

أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، في لقاء مع الإعلامي رامي رضوان على قناة دي إم سي، أن جزءًا كبيرًا من الاستقرار الذي وصلت إليه البلاد يعود الفضل فيه إلى تضحيات رجالنا وأبنائنا من الجيش والشرطة.

وقال عامر: “العملية الأمنية بالتالي أصبحت واضح إنها مهمة جدًّا.. العامل الأمني من الأجهزة السيادية المسئولة عن الدولة وإعادة الاستقرار الفترة اللي فاتت لازم نعترف ونقول إن ولادنا اللي ضحوا في سينا وهنا وهنا من الشرطة والجيش ده مجهودهم ودي تضحياتهم.. في أوضاعنا النقدية والاقتصادية ده أولًا كان جزء كبير من سبب الاستقرار”.

وأكد أن هناك عوامل عديدة أدت إلى حدوث الاستقرار، وأن حديث الكثيرين عن تحرير سعر الصرف على أنه أحد العوامل لا يكفي.

وتابع عامر: “لازم نعرف ان اللي حصل ده عامل من العوامل أدت إلى ذلك.. ماكنش مجرد.. الناس بتقول تحرير سعر الصرف.. لا المواضيع أعمق من كدة”.

وتطرق عامر إلى الكلام عن مشكلات قطاع السياحة وتأثيرها على الاقتصاد بنسبة كبيرة، قائلًا: “الاستقرار رجع بسبب.. أولًا كان عندنا مشكلة في السياحة بسبب سقوط الطائرة الروسية… ولما موارد السياحة انحصرت جامد جدًّا ونزلت بأكثر من 75% كانت ضربة قوية لنظام النقد الأجنبي في مصر وعملت اختلال في ميزان المدفوعات المصري وأثّرت على الأسواق”.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن السياحة عادت بقوة، وأن وزيرة السياحة أعلنت أن أرقام السياحة العام الماضي 12.6 مليار دولار أعلى رقم في تاريخ السياحة في مصر .. ده المؤشر…





