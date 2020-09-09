طارق عامر: تعهدنا بأن من يحمل الجنيه المصري سيحقق مكاسب عن أي عملة أخرى

أشار محافظ البنك المركزي إلى أنه تم القضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية.

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن المركزي تعهد بأن من يحمل الجنيه المصري سيحقق مكاسب أكثر عن أي عملة أخرى.

وقال عامر في حوار عبر فضائية صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى: “شيلنا القيود وابتدينا ندي فوائد كويسة علشان نحافظ على قيمة الجنيه المصري، وإحنا وعدنا وقولنا ديما حامل الجنيه المصري هيكسب أكثر من أي حامل عملة تانية، ودا تعهد البنك المركزي”.

وأضاف: “لو بصيت على حامل الجنيه المصري من سنة أو اتنين أو تلاتة أو أربعة مقارنة باللي معاه دولار هتلاقي اللي معاه دولار خسر خسائر فادحة، لأنه بيخسر كل سنة 15%، ولما كانت الشهادات 20% بيخسر في السنة 20% والجنيه من مبيخسرش يخسر ليه”.

وذكر عامر أن كل الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي المصري كان هدفها الحفاظ على قيمة الجنيه.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنه تم القضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية عبر توفير السيولة في السوق.

وقال: “مدام وفرت الدولار ستقضي على السوق السوداء، مش هندي فرصة للسوق السوداء، ومؤخرا أصدرنا تعليمات للبنوك بتوفير 10 آلاف دولار لأي شخص”.

وتابع قائلًا: “لازم المضاربين في العملة يعرفوا أنه ديما نخسرهم لغاية ما ينسو دا خالص، الإجراءات للي في الشارع دي لا تصلح..اشتغل للمجتمع وليس لك كفرد، لو اشتغلنا مصلحة خاصة هنخسر”.

يذكر أن فقد متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 7 قروش منذ بداية سبتمبر الجاري، ليسجل في نهاية تعاملات الأربعاء، 15.741 جنيه للشراء و15.841 جنيه للبيع.

وفقد متوسط سعر العملة الأمريكية بالبنوك نحو 7 قروش منذ بداية سبتمبر الجاري، بحسب بيانات البنك المركزي.

وفي سياق آخر قال محافظ البنك المركزي إن حصيلة الشهادات ذات العائد 15% التي طرحها بنكا الأهلي ومصر في مارس الماضي، وصلت 380 مليار جنيه.

وطرح بنكا الأهلي ومصر في مارس الماضي، شهادات إدخار لأجل عام وذات عائد ثابت يبلغ 15%، وذلك مباشرة عقب تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة الأساسية نحو 300 نقطة أساس لمواجهة جائحة فيروس كورونا.