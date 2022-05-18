طارق عامر : المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، نافيًا وضع الصندوق لأي شروط صعبة أو تعجيزية أو تمس المواطن.

وأشار عامر إلى طلب مساعدة الصندوق للاستفادة منه في الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا على أهمية الثقة في التعاملات الدولية، خاصة أن الديون الدولية يتم سدادها في موعدها.

وأضاف محافظ البنك المركزي في تصريحات له على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي يعقد اليوم بالقاهرة تحت عنوان تأثيرات الأزمة الدولية وتأييرها على الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة العربية، أن مصر سددت 80% من مستحقات الأجانب خلال العام الماضي، وبالتالي لم تعد زيادة أسعار الفائدة خلال الفائدة الأخيرة تؤثر على مصر، ولفت إلى بدء عمل البنوك الرقمية فى مصر خلال أسابيع.