طارق عامر : القطاع المصرفي قدم 250 شهيدا أثناء جائجة كورونا

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن القطاع المصرفي المصري قدم نحو 250 شهيدا في مواجهة أزمة جائحة كوفيد 19.

وأضاف عامر خلال المؤتمر السنوي لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي افريكسيم بنك ال 29 أن البنوك وفرت سيولة نقدية مرتفعة لكافة المؤسسات والشركات من أجل حماية فرص العمل وتوفير احتياجات المجتمع.

وأشار إلى أن التحديات لم تكن بالهينة ولكن بفضل دعم القيادة السياسية و التناغم بين السياسة النقدية و السياسة المالية والحكومة تعزيز روح الجرأة في اتخاذ القرارات.



وتابع أن مصر لم تكن بمعزل عن الأزمات التي المت بالمجتمع الدولي ولكن بفضل برامج الإصلاحات الاقتصادية إلى جانب الخبرات الموجودة بالقطاع المصرفي والحكومة كنا قادرين على تجاوزها