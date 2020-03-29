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طارق عامر : الدين الخارجي زاد 50 مليار دولار بينما أنفقنا 350 مليار دولار على مشروعات

قال طارق عامر إن الإجراءات خلال السنوات الماضية نجحت أيضًا في زيادة أرصدة البنوك في الخارج لتصل إلى 19 مليار دولار مقابل صفر.
المال - خاص 8:57 م, الأحد, 29 مارس 20 8:57 م, الأحد, 29 مارس 20

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كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن الدين الخارجي المصري زاد بالفعل بنحو 50 مليار دولار إلا أن الدولة أنفقت 350 مليار دولار على مشروعات مختلفة خلال الأربعة سنوات الماضية .

وقال محافظ البنك المركزي في اتصال هاتفي مع قناة صدى البلد: “واحد يقولي الدين الخرجي زاد، الدين الخارجي زاد بقيمة 50 مليار دولار؟ ، طب احنا صرفنا كام؟ كنا هنجيب منين 350 مليار دولار، وفوق ده استطعنا زيادة الاحتياطي النقدي بأكثر من 30 مليار دولار”.

وأضاف طارق عامر أن الإجراءات خلال السنوات الماضية نجحت أيضًا في زيادة أرصدة البنوك في الخارج لتصل إلى 19 مليار دولار مقابل صفر.

وأكد أن مصر استبقت في دخول سوق السندات بينما هذه السوق تبخرت في الفترة الحالية، ما يشير إلى أن مصر نجحت في استباق الأحداث .

وأشار طارق عامر إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات في الفترة الحالية لم تحدث في التاريخ، ومشروعات ضخمة من موانىء يتم إعادة تأهيلها وشبكة طرق لم تحدث في تاريخ مصر، وشبكة كهرباء ومحطات طاقة متجددة الأكبر في العالم، وخطوط جديدة لمترو الأنفاق كل هذه مشروعات بمليارات الدولارات بجانب الطرق الجديدة والقطارات.

وقال “ده كله عمره ما كان هيحصل”، عندنا 3 معامل تكرير بيتم تطويره بقيمة 4 مليارات دولار، لذلك “الحمد لله أوضاعنا كويسة”.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، قال إن إجمالي تحويلات المصريين بالخارج الحقيقية تبلغ 34 مليار دولار خلال العام الماضي وليس 26 مليار دولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن “المشكلة بتاعتنا برضه هي الكاش”، مضيفًا أن 26 مليار دولار يتم تحويلها من الخارج للبنوك مباشرة، بينما هناك مصريون يجلبون “نقد كاش” أثناء العودة من الخارج.

وتابع: أعرف دول إزاي، بيتم معرفتهم لما يقوموا بإيداع الفلوس ده في البنوك فينتج عند البنوك فائض نقد أجنبي بنقوم بتصديره للخارج.

طارق عامر : التحويلات الحقيقية للمصريين بالخارج تبلغ 34 مليار دولار
طارق عامر : عندنا سيولة مش عارفين نعمل فيها إيه ولو حد عايز مليار أهلا وسهلا بس مش كاش
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بقلم المال - خاص

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