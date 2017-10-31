طارق عامر: الجهاز المصرفى استقبل 80 مليار دولار فى 11 شهرًا

الحكومة قبل قرار التعويم كانت تنفق بدون ضوابطسمر السيد:قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى إن الحكومة أنفقت 600 مليار دولار على المجتمع خلال السبع سنوات الماضية، مشيراً إلى أن الجهاز المصرفى استقبل أيضاً 80 مليار دولار خلال الـ 11 شهراً الماضية منذ قرار تطبيق نحرير سعر صرف ا

الحكومة قبل قرار التعويم كانت تنفق بدون ضوابط

سمر السيد:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى إن الحكومة أنفقت 600 مليار دولار على المجتمع خلال السبع سنوات الماضية، مشيراً إلى أن الجهاز المصرفى استقبل أيضاً 80 مليار دولار خلال الـ 11 شهراً الماضية منذ قرار تطبيق نحرير سعر صرف الجنيه نوفمبر 2016.

أضاف خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى اليوم، أن البنك لم يتفق مع صندوق النقد الدولى للحصول على أموال ولكن لتحقيق الالتزام وتصحيح الأوضاع وتنفيذ سياسات ملائمة للوصول للعالمية .

وقال إن الأوضاع الاقتصادية تغيرت فى مصر حالياً وحقق قطاع السياحة فى الـ3 شهور الماضية أرقامت تزيد على ما حققه فى أوقات سابق وهذا ما تؤكده المؤشرات المالية، وبالتالى فإن تحقيق إيرادات تتراوح بين 10 و12 مليار دولار سنوياً سيكون جيدا.

ولفت عامر إلى أن الحكومة كانت تنفق قبل قرار التعويم بدون ضوابط ومعروفة عالمية سياسة مالية منفلتة، نتيجة الاوضاع السياسية غير المستقرة والتى كان يصعب معها مطالبة الحكومة بالتوقف عن رفع الأجور مثلاً.