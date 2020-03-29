طارق عامر : التحويلات الحقيقية للمصريين بالخارج تبلغ 34 مليار دولار

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن إجمالي تحويلات المصريين بالخارج الحقيقية تبلغ 34 مليار دولار خلال العام الماضي وليس 26 مليار دولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن “المشكلة بتاعتنا برضه هي الكاش”، مضيفًا أن 26 مليار دولار يتم تحويلها من الخارج للبنوك مباشرة، بينما هناك مصريون يجلبون “نقد كاش” أثناء العودة من الخارج.

وتابع: أعرف دول إزاي، بيتم معرفتهم لما يقوموا بإيداع الفلوس ده في البنوك فينتج عند البنوك فائض نقد أجنبي بنقوم بتصديره للخارج.

واستطردقائلا : عشان كده الـ3 سنين اللي فاتوا البنوك قامت بتصدير 12 مليار دولار العام الماضي و11 مليار دولار العام السابق عليه، و10 مليارات دولار في العام الأسبق.

وأشار إلى أن البنك المركزي يبحث مع صندوق النقد الدولي إعادة النظر في كيفية احتسابه لأرقام ميزان المدفوعات، لتضاف كافة موارد النقد الأجنبي لأنها في الفترة الحالية لا تعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد في الدولة.

وأكد أنه كلما نجحنا في ضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي ينعكس هذا على الاقتصاد ويمكن الدولة من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.