طارق عامر : البنوك ستعمل بنفس مواعيدها وسيترك لكل منها تنظيم عمل الموظفين

سواء بتمكين البعض من مقر العمل أو المنزل أو غيرها من الإجراءات

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي حول دورة العمل بالبنوك مع تطورات فيروس كورونا إن البنوك سوف تستمر في العمل في نفس مواعيدها، وسوف يترك الأمر للبنوك لتنظيم العمل بين الموظفين، سواء بتمكين البعض من مقر العمل أو المنزل أو غيرها من الإجراءات.

وأضاف طارق عامر محافظ البنك المركزي إن البنك اتخذ عدة إجراءات احترازية قوية استباقًا لما يحدث في الخارج.

وأشار عامر إلى أن الاقتصاد المصري قوي، وأوضاعنا الاقتصادية قوية جدا، وهذا ما ساعدنا على الإجراءات التي قمنا باتخاذها.

يذكر أن طارق عامر قال في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء إنه من ضمن القرارات هو تم تخفيض سعر الفائدة إلى 3٪؜ على الإقراض.

لافتا إلى أن هذا أكبر تخفيض حدث في البنك المركزي وهذا سوف يقوم بدعم كل الشركات القطاع العام والخاص والأعمال.

وأكد أن هذا يحقق دعما قويا للشركات خاصة أن حجم مديونيات يبلغ تريليونا و800 مليار جنيه سوف يتم التخفيض عليها 3٪، ما يوفر مليارات على القطاعات وهذا يخفف أعباء على القطاع الخاص و يصب على مصلحة العامة، كما يخفف الأعباء على وزارة المالية.