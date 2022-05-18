طارق عامر : البنك المركزي تدخل بالاحتياطيات الدولية لمواجهة «كورونا»

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي تدخل بالاحتياطيات الدولية في أزمة كورونا وتدخل في سعر الصرف حتى لا يصاب المجمتع بصدمه سعرية وخرجت الاستثمارات الأجنبية من السوق المصرية.

وأضاف أنه خرج حوالي 15 مليار دولار خلال 3 شهور وانخفضت الاحتياطيات الدولية إلى 33 مليار دولار بعد أن بلغت 45 مليار دولار وتم منع الصدمة التصخمية.

واوضح محافظ المركزي أنه بعد 3 شعور عادت الأموال بحجم أكبر مما كانت عليه عندما شعر المستثمرون بأن الدولة المصرية تسدد الالتزامات فزادت الثقه لضخ استثمارات جديدة.

كتب احمد بطران ومحمود الصباغ وفاطمة امام