طارق عامر : البنك الزراعي هيكون من أكبر البنوك في مصر وحطينا له 18 مليار جنيه

ذكر أن البنك الزراعي المصري سيمول عميلة تغيير منظومة الري إلى الري الحديث

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك الزراعي المصري سيكون من أكبر البنوك في مصر.

وقال في حوار عبر فضائية صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى: “البنك الزراعي بنصلح فيه إصلاح جامد وفي قيادات من البنك الأهلي مسكت إدارة البنك الزراعي، وبيعملو شغل دلوقتي كويس قوي”.

وأضاف: “إن شاء الله هيبقى من أكبر للبنوك في مصر.. حطينا فيه 18 مليار جنيه دعم من البنك المركزي”.

وتابع قائلًا: “هتشوف البنك الزراعي خلال الثلاثة أو أربعة سنوات المقبلة”.

وذكر أن البنك الزراعي المصري سيمول عميلة تغيير منظومة الري إلى الري الحديث داخل البلاد للمزارعين والفلاحين.

وأضاف: “تم تخصيص 3 مليارات جنيه لنحو 500 فدان لتحويلها إلى منظومة الري الحديث وسيادة الرئيس عاوز يحول الكل علشان يوفر المياه”.

في سياق آخر، ذكر محافظ البنك المركزي أنه يثق في رؤساء البنوك، قائلًا: “بثق في رؤساء البنوك ، هناك تنسيق مع كل رؤساء البنوك، لو في أي شغل محتاج تصحيح أو تصويب أو عمل مش في محله”.

وتابع قائلًا: “البنك المركزي خد إجراءات كتير ضد بنوك، وتغيير في بعض القيادات، نتيجة للأداء، زي بنك تنمية الصادرات وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، والمصرف العربي الدولي، وبنك الشركة المصرفية”.