طارق عامر: الأجانب سحبوا 500 مليون دولار من البورصة خلال الفترة الماضية

أكد أن كافة البورصات العالمية فقدت ما بين 70% إلى 90% من رؤوس أموالها لكن البورصة المصرية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة وضعها أفضل بكثير

كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي، مساء الأحد، أن الأجانب نفذوا تخارجات بقيمة 500 مليون دولار ما يعادل 7 مليارات جنيه من البورصة المصرية خلال الفترة الماضية .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن الفترة الحالية لم ننظر للأجانب وقررنا المضي قدمًا وتوفير 20 مليار جنيه للبورصة المصرية .

وأكد أن كافة البورصات العالمية فقدت ما بين 70% إلى 90% من رؤوس أموالها لكن البورصة المصرية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة وضعها أفضل بكثير.

شهادة جديدة للمدخرين

وتحدث محافظ البنك المركزي عن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لدعم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن أنه رغم خفض الفائدة بنسبة 3% ليستفيد منها شركات القطاع الخاص والعام والأفراد المقترضين، إلا أنه قرر إطلاق وعاء جديد بفائدة 15% لدعم المواطنين أصحاب الدخول المنخفضة .

وأوضح أن الشهادة الجديدة يستفيد منها 21 مليون عميل لديهم شهادات وأوعية يعتمدون عليها في دخولهم وقرر البنك المركزي ذلك لمساندتهم خلال هذه الفترة .

واستطرد قائلا إن إن 192 ألف شركة تعمل في القطاع الخاص وتتعامل مع البنوك استفادت من إجراءات المركزي الأخيرة بخفض الفائدة بواقع 3% بالإضافة إلى تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر لتخفيف الأعباء المالية .

وأضاف أن قرار تأجيل الأقساط يسري على قروض الأفراد والقروض الاستهلاكية والمشروعات الصغيرة والتمويل العقاري، بجانب قروض الشركات سواء القطاع الخاص أو الحكومي وقطاع الأعمال العام .

وأوضح أن إجمالي قروض الأفراد التي استفادت من تأجيل الأقساط تبلغ نحو 400 مليار جنيه، بينما تبلغ قروض الشركات الحكومية نحو 600 مليار جنيه، وقروض القطاع الخاص تبلغ نحو 800 مليار جنيه .

وتابع: أطلقنا أيضًا مبادرة لتخفيف الأعباء عن المتعثرين من الأفراد استفاد منها نحو 940 ألف مواطن متعثر وأسقطت البنوك 9 مليارات جنيه تمثل الفوائد المتراكمة ونصف أصل الدين، كما قمنا بإلغاء القضايا المرفوعة ضد هؤلاء المواطنين .