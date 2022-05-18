طارق عامر: اتخذنا إجراءات لتحقيق استقرار احتياطي النقد الأجنبي ومواجهة التضخم

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن السوق المحلية توفر أسعار الطاقة بشكل مدعم مقارنة بأسعار الطاقة العالمية.



وأضاف على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي ينعقد اليوم بالقاهرة تحت عنوان (تأثيرات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة العربية) أن البنوك اتخذت عدة إجراءت من قبل الأزمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، بهدف تحقيق استقرار في الاحتياطي من النقد الأجنبي، ومواجهة التضخم وإصدار شهادات بعائد ثابت 18%.

وتابع: نتعهد أن يكون حاملو الجنيه المصري لديهم الفرصة في تحقيق مكاسب كبيرة استثمارية مقارنة بباقي العملات.

كتب : أحمد بطران ومحمود الصباغ وفاطمة إمام