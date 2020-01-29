طارق عامر: إيرادات البترول زادت 4 مليارات دولار.. ووارداتنا من الغاز صفر

زادت إيرادات مصر من البترول بنحو 4 مليارات دولار بينما هوت قيمة وارداتها من الغاز إلى “صفر”، وفقا لما أكده طارق عامر محافظ البنك المركزي.

وأوضح عامر في لقاء مع برنامج “مساء دي إم سي”، إن مصر كانت تعاني عجزا في الميزان التجاري البترولي بنحو 3.7 مليار دولار، لكن هذا العجز تحول إلى فائض.

وقال: “احنا النهاردة عندنا فائض في الميزان البترولي وده معناه ان حصل 4 مليار دولار في السنة زيادة في إيرادات قطاع البترول والغاز”.

وأضاف عامر إن واردات مصر من الخام انخفضت، بينما هوت قيمة واداتها من الغاز إلى الصفر مقارنة بأكثر من 3 مليارات دولار سنويا.

وقال عامر إن قطاع النفط كان أحد القطاعات التي ساعدت مصر على استعادة الاستقرار النقدي وبناء الاحتياطات الدولية.

وأوضح: “الاحتياطات اتبنت لأن فيه قطاعات حقيقية اشتغلت وعملت نتائج”.

وتابع:”عندنا برضو قطاع تحويلات المصريين في الخارج حققت نتائج كبير نتيجة ثقتهم في السياسة النقدية”.

ولفت عامر إلى أسواق النقد “لا تدار بالتحكم”.

وأوضح: “احنا زمان كنا عاملين تحكم في قواعد تحويل النقد الأجنبي .. المفاهيم بتاعت الأسواق اللي بتتحكم اللي هي مفاهيم الأسواق الاشتراكية زمان وده مبقاش موجود دلوقتي في العالم”.

ويرى عامر أن “المستثمر يهرب” من الأسواق اللي يتم التحكم فيها.

وأوضح أن المستثمر يدخل الأسواق التي يمكنه التعامل فيها بسهولة والخروج بسهولة.

وأضاف: “لكن لو لقيت في مصر ان أنا مش هقدر اخرج بفلوسي أو بتوزيعات أرباحي يبقى مش هدخل فيها”.