طارق عامر : أعدنا تنظيم مواردنا من النقد الأجنبي والتجارة الخارجية لمواجهة أزمة الحرب الأوكرانية

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي والحكومة تمكّنا من مواجهة جائحة كورونا من خلال ضخ أموال ضخمة وكَميات كبيرة من السيولة للقطاعات الاقتصادية، سواء للأفراد أو القطاع الخاص.

وأضاف محافظ البنك المركزي، خلال المؤتمر السنوي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد افريكسيم بنك، في نسخته 29، أن البنك المركزي أصدر خطابات ضمان للبنوك من أجل توفير الحماية من المخاطر، ومن ثم كانت الخسائر بالنسبة للتشغيل ضعيفة جدًّا.

وأشار عامر إلى أن البنك المركزي خلال عام 2020 حافظ على أسعار الصرف من خلال استخدام الاحتياطي النقدي، وقد نجحت هذه السياسة، وعادت الأموال مرة أخرى إلى السوق المصرية.

وأكد عامر أنه بفضل برامج الإصلاح الاقتصادي تمكّنا من مواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أنه تمّت إعادة تنظيم مواردنا من النقد الأجنبي وإعادة تنظيم التجارة الخارجية بأسلوبٍ لا يؤثر على الإنتاج.