اقتصاد وأسواق

طارق عامر: أصبحت مطمئنًّا لأن الاقتصاد المصري عبر المرحلة الصعبة (فيديو)

قال عامر: "أنا كنت مطمئن إننا عبرنا المرحلة الصعبة وإن البلد عدّت من أزمة ومرت منها بنجاح كبير
هيثم سمير 10:15 م, الثلاثاء, 28 يناير 20 10:15 م, الثلاثاء, 28 يناير 20

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أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، في لقاء مع الإعلامي رامي رضوان على قناة دي إم سي، إنه أصبح مطمئنًّا لأن الاقتصاد المصري عبر المرحلة الصعبة.

وقال عامر: “أنا كنت مطمئن إننا عبرنا المرحلة الصعبة وإن البلد عدّت من أزمة ومرت منها بنجاح كبير”.

وأوضح أنه في مثل تلك المسئوليات- محافظ البنك المركزي- تظل مصلحة الدولة في المقدمة، وتابع: “في المسئوليات دي، المهم دايمًا تبقى مصلحة الدولة، أنا عملت الأربع سنين اللي فاتوا وكانت فترة ثرية جدًّا وطبعًا وجدت إن المصلحة العامة هي الأساس”.

وأضاف أن البلد استقر كثيرًا وأنه يتجنب الصدمات، مؤكدًا “مما أدى إننا النهاردة في ارتياح كبير للأوضاع لاستقرار البلد ونقدر نقول إن البلد تتجنب الصدمات، مش هيجيلها إن شاء الله صدمات أخرى وإننا بقينا مجهزين إننا نقدر ندافع عن الاستقرار ده، بما لدينا من موارد”.

ونوه طارق عامر بأن البنك المركزي مؤسسة قوية وعريقة، وفيها من القدرات والكفاءات الكثير، وأنه لا يعمل وحده.


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بقلم هيثم سمير

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