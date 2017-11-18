طارق صبري يبدأ تصوير أحدث أفلامه

أحمد حمدي بدأ الفنان طارق صبري، تصوير فيلم "ساعة تروح وساعة تيجي"، للمخرج هاني حمدي، والفيلم بطولة الفنان أحمد فتحي، آيتن عامر، هالة فاخر، ومحمد ثروت. واختار فريق العمل، "ساعة تروح وساعة تيجي"، كاسم مؤقت للفيلم، ومن المتوقع تغييره بعد انتهاء التصوير. يذكر أن أخر أعمال الفنان طارق صبري، كان عرض "ي

أحمد حمدي

بدأ الفنان طارق صبري، تصوير فيلم “ساعة تروح وساعة تيجي”، للمخرج هاني حمدي، والفيلم بطولة الفنان أحمد فتحي، آيتن عامر، هالة فاخر، ومحمد ثروت.

واختار فريق العمل، “ساعة تروح وساعة تيجي”، كاسم مؤقت للفيلم، ومن المتوقع تغييره بعد انتهاء التصوير.

يذكر أن أخر أعمال الفنان طارق صبري، كان عرض “يوم أن قتلوا الغناء”، من التجارب المسرحية المتفردة التي يقدمها البيت الفني للمسرح، وأثبتت نجاحًا كبيرًا على المستويين النقدي والجماهيري، وحصل على جائزة أفضل عرض مسرحي بالدورة الـ10 للمهرجان القومي للمسرح المصري، ويصور حاليًا مسلسل “ورا الشمس”، ومسلسل البيت الكبير، ويستعد لتقديم مسرحية كوميديا البؤساء للمخرجة مروة رضوان.