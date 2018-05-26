طارق شوقي يوقع عقود أول فهرس للاستشهادات المرجعية باللغة العربية.. الإثنين

مدحت إسماعيليوقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلا عن بنك المعرفة، عقود شراكة مع شركة "كلاريفيت أناليتيكس" لإطلاق أول فهرس للاستشهادات المرجعية باللغة العربية الاثنين المقبل.بحضور دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ووزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم وعدد م

مدحت إسماعيل

يوقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلا عن بنك المعرفة، عقود شراكة مع شركة “كلاريفيت أناليتيكس” لإطلاق أول فهرس للاستشهادات المرجعية باللغة العربية الاثنين المقبل.

بحضور دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ووزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وكتاب الرأي والمستشاريين المتخصصين بالاضافة الى مجموعة من نواب مجلس البرلمان.

سيقدم فهرس الاستشهادات المرجعية الجديد واجهة باللغة العربية لشبكة العلوم مما يوفر الوصول للمعلومات من الدوريات المنشورة باللغة العربية وبالتالي سيجعل الوصول الي المحتوى العلمي باللغة العربية أكثر سهولة ويربطه بأكثر من 1.4 مليار من الاستشهادات المرجعية علي مستوى العالم.



وأكد “شوقي” أن الفهرس العربي قادر على تحويل مصر إلى “اقتصاد المعرفة” من خلال توفير فرص للوصول الى المعلومات الببليوجرافية واستشهادات مرجعية للمقالات العلمية من دوريات باللغة العربية الي الدول الغير ناطقة باللغة العربية، بالاضافة الى تعزيز قدرة فهرس الإسستشهادات المرجعية باللغة العربية عن طريق “شبكة العلوم” للباحثين في مصر وعبر 22 دولة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وسيتم إطلاق الفهرس في عام ٢٠٢٠ كجزء من رؤية مصر ٢٠٣٠ ويعتبر أول ربط من نوعه للمؤلفات العلمية باللغة العربية في فهرس استشهادات مرجعية.