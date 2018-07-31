طارق شوقي يناقش منظومة تطوير التعليم في مؤتمر للابتكار

المال خاص

عقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم اجتماعًا وزاريًا رفيع المستوى؛ لمناقشة مسيرة مصر من أجل تحقق التحول فى مجال التعليم، وذلك ضمن فعاليات القمة الوزارية الرسمية للابتكار التكنولوجى فى مجال التعليم والشمول الرقمى “قمة الابتكار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ٢٠١٨”، والمنعقدة لأول مرة فى مصر خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليو، بالشراكة مع وزارتي الاتصالات والتعليم العالي.

واستعرض شوقى خطة تطوير التعليم، التى ترتكز إلى محورين: الأول فى مرحلة التعليم الأساسى ويتضمن إحداث تغيير جذرى من خلال وضع نظام تعليمي جديد تمامًا، على غرار الدول التى تقدمت فى مجال التعليم كسنغافورة واليابان وفنلندا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إطار جديد للمناهج سيبدأ تطبيقه بعد أربعة أسابيع من الآن فى الصفين الأول والثانى رياض أطفال والصف الأول الابتدائى.

وقال شوقي إن المحور الثاني يتعلق بموضوع القمة المنعقدة الآن، وهو التكامل بين التكنولوجيا والتعليم، ويتم تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوى، ويتضمن تغيير طبيعة الأسئلة من أسئلة تقيس الحفظ إلى أخرى تقيس الفهم، وأن تكون الامتحانات (open book) للتأكد من فهم الطالب للمادة التى يدرسها، ومن أجل ذلك تم إنشاء مكتبة رقمية هائلة، وهى بنك المعرفة المصرى والذى يضم المحتوى المعرفى لأكبر دور النشر فى العالم؛ تشمل دوريات علمية فى كافة مجالات المعرفة، كتب ومجلات إلكترونية، ومناهج دراسية للتعليم الأساسى والجامعى، وقواعد بيانات، ومحركات بحث، ومكتبات رقمية للفيديو والصور وكذلك برامج للحاسبات فى مجالات الرياضيات وغيرها، مؤكدًا أن المحتوى متاح لكل مواطن مصرى مجانًا.

وأشار إلى أنه تم ضخ محتوى علمى للتعليم الأساسى على بنك المعرفة من (ديسكفرى) وذلك باللغة العربية، كما تم شراء المنهج الأمريكى فى العلوم والرياضيات من الصف الأول الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى باللغة العربية، وكذلك الحصول على أفلام علمية من (يوريكا)، كما قامت (بريتانيكا) بتأليف دروس للصفوف الأولى، وأعدت (ولفران) تطبيقات تفاعلية فى الرياضيات من الصف الأول الإعدادى وحتى الثالث الثانوي، وبذلك يكون لدينا سلة من موضوعات ومواد التعلم الرقمية وكلها متوفرة على بنك المعرفة.

ولفت إلى أن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى والذى يتم تدريب كوادره على إعداد أسئلة رقمية فى كل المواد تقيس الفهم، وهى أسئلة متنوعة وليست فقط اختيار من متعدد أو نمط واحد من الأسئلة، ويتم تأمين هذه الأسئلة على الحوسبة السحابية، حيث يتم إجراء امتحانات المرحلة الثانوية على مستوى المدرسة لا على المستوى القومى، وتقوم كل مدرسة بوضع جدول الامتحانات الخاص بها فى المواد المختلفة، ويتم إرسال الأسئلة من الحوسبة السحابية للمدرسة ومنها إلى الطالب ثم للحوسبة السحابية مرة أخرى بعد إجابة الطالب عليها، وذلك بدون أى تدخل بشرى، وتتم عملية التصحيح بشفافية وبدون معرفة المصححين لهوية الطالب، ولكى تتم الامتحانات بهذه الآلية، تم توفير (750) ألف تابلت يتم توزيعها على طلاب ومعلمى الصف الأول الثانوي، وكذا إدارة المدرسة، وستختلف الأسئلة من مدرسة لأخرى حيث يتم اختيارها بشكل عشوائى من بنوك الأسئلة الرقمية، ويتم منح الدرجات (أون لاين) مما يسهم فى حل العديد من مشكلات النظام الحالى

وتناول شوقى مشكلات منظومة التعليم الحالية ومنها كثافة طلابية، والبنية التحتية، وأحوال المعلمين، ومشكلات الجهاز الإدارى، موضحا أن النظام الجديد يتضمن إتاحة محتوى رقمى لكل السنوات الدراسية، وكتب خارجية مجانية، بالإضافة إلى تطوير المناهج، وتقليل الكثافة، وإكساب الطلاب مهارات جديدة، وبناء الشخصية والهوية والانتماء، واتباع أفضل طرق التدريس، والتأكيد على مهارات التعلم.

حضر الاجتماع الوزارى دومينغوس دا سيلفا نيتو وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأنجولا، والدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم البحرينى، و كوستاس تشامبيورس وزير التعليم والثقافة بقبرص، وعبدي يوسف سوغه وزير الاتصالات بجيبوتي، و مصطفى محمد محمود وزير التعليم والتدريب المهني بجيبوتي، و الدكتور إنج جيتاهون مكوريا وزير العلوم والتكنولوجيا بإثيوبيا، و الدكتور ماثيو أوبوكو بريمبيه وزير التعليم الغانى، ونيكوس باباس وزير السياسة الرقمية، والاتصالات والإعلام بالجمهورية الهيلينية، وعبد الرزاق العيسى وزير التعليم العالي العراقى، و محمد إقبال السعيدلي وزير التربية والتعليم العراقى، وعادل الطويسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردنى، و جمال الجراح وزير الاتصالات اللبنانى، وعثمان عبد الجليل وزير التربية والتعليم الليبي، وصبري سيدم وزير التربية والتعليم العالي الفلسطينى، والدكتور علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينى، وجان ديو رورانجيروا وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرواندى، و الدكتور أحمد الثنيان نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودي، و عبد الرحمن ضاهر عثمان وزير التعليم والثقافة والتعليم العالي الصومالى، و حسين الحمادي وزير التربية والتعليم الاماراتي، وفرانك تومويبازى وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأوغندى، وديفيد مابومبا وزير التعليم العام بزامبيا، وجيفري دونالدسون المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر.

يذكر أن قمة 2018 تهدف لتسليط الضوء على قدرات مصر لتكون الدولة الرائدة في المنطقة في مجال الابتكار والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والشمول الرقمى، حيث يتم عقد أكثر من 60 اجتماع مُخصص لوزارات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والمالية، والعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب الجامعات، والكليات، والاتحادات الخاصة بالمدارس الخاصة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يستعرض السادة الوزراء أحدث المشروعات الحالية والمرتقبة والبارزة لمجال التعليم والشمول الرقمى على السادة المستثمرين، دفعًا بأجندة التحول الرقمي فى جميع القطاعات وعلى رأسهم التعليم، وذلك فى ضوء أولويات الحكومة المصرية وأجندة مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.