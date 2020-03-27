طارق شوقي يعلن عن «خبر سار» لطلاب التعليم الفني

قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “إنه بعد التشاور مع الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، قررنا اقتصار المشروعات والدراسات التطبيقية في “سنوات النقل في التعليم الفني” على الفترة الدراسية حتى 15 مارس 2020 فقط”.

وتابع “أما بخصوص المسألة الثانية الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية مع ملاحظة ان امتحانات الدبلومات ستبدأ في منتصف مايو القادم، وقد تم بالفعل وضع وطباعة العديد من أسئلة الامتحانات، ومن الصعب إعادة الطباعة؛ لأنها ملايين الأوراق، لذلك قررنا “إلغاء الأسئلة التي تقع في المنهج الذي يقع بعد 15 مارس 2020″، وذلك أثناء الامتحانات وتوزيع درجاتها على بقية الأسئلة.

وسوف نوافيكم في الأيام القادمة بأجزاء المناهج، في التخصصات المختلفة، التي لن تشملها المشروعات والامتحانات.