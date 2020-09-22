طارق شوقي يستعرض استراتيجية التعليم في مصر عقب «كورونا» أمام الغرفة الأمريكية

نظمت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم ، ندوة ، عبر تطبيق “Zoom”، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، للحديث عن استراتيجية التعليم في مصر بعد أزمة وباء كوفيد -19، وكذلك التعليم الفني في مصر.

وقال الدكتور طارق شوقي ، في كلمته ، إن المنظومة التعليمية الحالية تتضمن 23.5 مليون طالب و1.3 مليون مدرس، مشيرا إلى أن وباء كوفيد -19 يجعل الأمر أكثر تحديا.

وأشار إلى أن الوزارة كانت قد دشنت نظام التعليم الجديد ” 2.0 ” منذ سبتمبر 2018 ، والذي يتضمن 8 ملايين طالب منذ مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثالثة من التعليم الابتدائي.

وتابع أن هذا النظام تم تدشينه بالتعاون مع الشركاء الدوليين ويعد نظام التعليم فيه مختلفاً عن النظام التعليمي السابق.

وأضاف أن الوزارة بدأت استخدام التكنولوجيا وأصبح هناك امتحان “الكتاب المفتوح””open book exam”، مشيرا إلى قيام الدولة بالاستثمار في البنية التحتية للمدارس الثانوية والتي تم فيها تركيب الواي فاي وتوفير الأجهزة اللوحية للطلاب، كما تم الانتهاء من الامتحانات الورقية.

وأشار أنه تم تنفيذ هذه الاستثمارات قبل تفشي وباء كورونا المستجد.

بنك المعرفة المصري

أشار أن الوزارة قامت بعمل بنك المعرفة المصري والذي تضمن الكثير من المعلومات التي تم وضعها عليه ، بجانب منصة “edmodo” والتي استقبل عليهىا 15 مليون مشروع بحثي من الطلاب في شهادات النقل.

كما تعاملت الوزارة مع 10.5 مليون امتحان عبر الانترنت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

واستعرض وزير التعليم خطة الوزارة في الفترة المقبلة في ضوء فيروس كورونا المستجد.

أشار إلي أنه تم الاتفاق لبث الدروس التعليمية علي التلفاز ، بجانب تدشين منصة تفاعلية ” EBooks” لاستبدال الكتب الخارجية ، بالتعاون مع الناشرين لتلك الكتب ، بجانب منصة “اسأل المعلم” وتتضمن مدرسين مؤهلين ، بجانب عمل مجموعات التقوية.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم ، قد قال في تصريحات سابقة، إنه سيتم تفعيل مجموعة التقوية داخل المدارس لمحاربة الدروس الخصوصية مع انطلاق العام الدراسي الجديد بشكل يحقق استثماراتً كبيراً وفائدة مالية كبيرة للمعلمين.

وأوضح وزير التعليم ، أنه تنظيمها لصفوف النقل سيتم تحت إشراف المدرسة، كما سيتم تنظيم مجموعة تقوية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي تحت إشراف الإدارة التعليمية، وتجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة وتجهيزها تكنولوجيًا بما يتناسب مع توجهات الوزارة نحو التعلم الإلكتروني.



الثانوية العامة

وقال وزير التعليم ، إن منظومة الثانوية العامة المقبلة سيتم اختبار الطلاب بها الكترونيا وليس ورقياً ، ومن المقرر أن يتم تنظيم الامتحانات في شهر يونيو كما أن هناك فرصة ثانية للطلاب الذين لم يحصلوا علي درجات جيدة لإعادة اختبارهم في شهر أغسطس لتحسين درجاتهم .

وأضاف أنه من المقرر تنظيم امتحان “EST” لطلاب الدبلومة الأمريكية في يومي 28 و29 سبتمبر الجاري.

وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص في المنظومة التعليمية الحالية ، قال إن الوزارة قامت بدعوة الناشرين كـ”سلاح التلميذ والمعاصر ونهضة مصر ” للعمل معها ، مشيرا إلي أن المنصات التعليمية التي تم تدشينها كانت بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن الوزارة تحتاج بناء المكتبة الالكترونية وزيادة المحتوي علي بنك المعرفة المصري “EKB” ، لافتاً إلي أنها ستفتح الباب لكل الموهوبين للتعاون معها سواء من داخل أو خارج مصر.

ولفت إلى أنه تم وضع المنظومة التعليمية “اكتشف” بالتعاون مع عدد من المؤسسات من بينها “Long man”.

وقال أن الوزارة منفتحة للشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد أنه من المستهدف في قانون التعليم الجديد أن يكون التعليم بمثابة متعة للطلاب وأن يكون لديهم العديد من المقومات كالتفكير النقدي وعدم التخوف من الامتحانات.

لفت إلى موافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة المصرية لاعتماد جودة التعليم الفني.

ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، على أن تسري أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم والتدريب التقني والفني والمهني العامة والخاصة بجميع أنواعها.