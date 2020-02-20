طارق شوقي يبحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكية مجالات التعاون في التعليم (صور)

لدعم التبادل بين الطلاب والمعلمين من خلال إرسال بعثات قصيرة للتدريب والتأهيل

استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مارى ريوس مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون التعليمية والثقافية، والوفد المرافق لمناقشة مجالات التعاون المختلفة.

وناقش الجانبان دعم التبادل بين الطلاب والمعلمين من خلال إرسال بعثات قصيرة للتدريب والتأهيل، كما بحثا تطوير التعاون فى المنح الدراسية، والتوسع فى تدريس اللغة الإنجليزية للطلاب في المدارس.

واتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم وتعاون في إطار التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والجانب الأمريكي، في مجال التعليم.

وعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على الجانب الأمريكي، الخطوات التي تم إنجازها حتى الآن من أجل تطوير التعليم، سواء ببناء النظام الجديد وكذلك تطوير نظام التعليم القائم من خلال نظام الامتحانات الإلكترونية، والتي تساعد على قياس نواتج التعلم.

من جانبها، أكدت “رويس” استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الشراكة مع مصر فى مجالات التعليم.

حضر الاجتماع، من وزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتعلم الرقمي.

وتضمن الوفد الأمريكى هيلين لافاف مستشار الشئون العامة بالسفارة الأمريكية، ماثيو بارتليت مدير العلاقات الدولية والاتصالات الإستراتيجية، وريتشيل ليسلى مسئول العلاقات الثقافية.