طارق شوقي: نتيجة الثانوية العامة تعبر عن المستوي الحقيقي للطلاب

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن نتيجة الثانوية العامة شهدت تفوقا لطلاب العلمي رياضة و علمي علوم ، كما أن النسبة العامة للنجاح في الثانوية العامة مقاربة جدا للعام الماضي .

و أضاف شوقي – خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد – أن طلاب علمي رياضة و علمي علوم أكثر قدرة على التكيف مع الأسئلة الجديدة.

و تابع شوقي : حذرنا الطلاب من الاستماع إلي شخصيات غبر مؤهلة للتعامل مع النظام الجديد ، مطالبا الطلاب بعدم الاهتمام كثيرا بالدرجات .

و أوضح شوقي أنه سيتم فتح باب التظلمات بعد غد و لمدة 10 أيام ، مشيرا إلي أن مجاميع الطلاب نسبية، كما أن 70% نسبة النجاح تعتبر نسبة جيدة جدا في الثانوية العامة .

و أكد شوقي أن كثيرا من طلبة الثانوية العامة استجابوا للنظام الجديد في الثانوية العامة ، موضحا أن نتيجة الثانوية العامة دقيقة جدا لأنها تمت إلكترونيا و تعبر عن المستوى الحقيقى للطلاب.

و قال شوقي إن فنلندا استغرقت 30 سنة في تطوير التعليم ، و تطوير التعليم يحتاج لوقت وبدأنا برياض الأطفال.

و شدد شوقي على أنه تم حجب نتيجة مدرستين فقط بسبب الغش ، و العقوبات في قانون الغش الجديد تتنوع ما بين حرمان و عقوبات مالية ضخمة و تصل إلي الحبس وذلك حسب ما تراه النيابة العامة، و لن نتغاضي عن أي حالات غش .