طارق شوقي : لا توجد مشكلة في منهج رابعة ابتدائى ومشروع تطوير التعليم بدأ منذ عام 2016 (فيديو)

مؤكدا أن هذا النظام مطبق منذ 3 سنوات وتلك السنة الرابعة

قال الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم ، عن ما أثير بشأن مادتي منهج العلوم والرياضات للصف الرابع الابتدائي أنه لا توجد عندنا مشكلة أساسا وبالعكس الدولة تسير في مشروع تطوير التعليم، وهذا مشروع دولة وليس وزير والذي أقرته الدولة في 2016، ولهذا تم بناء إطار عام للمناهج في عام 2017، وتم تطبيقه في عام 2018 لكل المراحل التعليمية من kg1 وحتى التعليم ما قبل الجامعي.

وأضاف شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، أن كل طلاب مرحلة رابعة ابتدائى ليسوا مستحدثين في هذا النظام بل هو مطبق منذ 3 سنوات وتلك السنة الرابعة، رافضا التعليق على ما جاء في مداخلات أمس بالحلقة إلا في إجتماع وليس عبر وسائل الإعلام.

وتابع شوقي أن تناول المناهج على منابر الإعلام ووسائل التواصل شيء لم نره من قبل ولا يجب أن يكون لأن أي مؤسسة تعليمية في أي دولة في العالم هي المنوط بها وضع المناهج والامتحان، قائلا متلقي الخدمة مش هو اللي يقولها تعمل إيه ومتعملش ايه وإلا كنا بحثنا مناهج هندسة عين شمس والقاهرة وأولي إعدادي وثالثة ثانوي ووسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في هذا.

وأكد شوقي أن الناس تردد معلومات غير صحيحة، مؤكدا أن مناهج الدراسة 5 مواد و ليس 13 مادة ، قائلا : مواقع التواصل الاجتماعي لن تحدد طبيعة المناهج التي يتم تدريسها، وطول عمرنا عندنا لغة عربية ودين ورياضات وعلوم ولغة إنجليزية.

وقال شوقي: كل الدوشة دي عشان في أنشطة اسمها نشاط كمبيوتر ونشاط مهنية وتم عمل مادة لهم مدتها ساعة في الأسبوع فقط، والكتب الدراسية موجودة وإنما المنهج الجديد يختلف عن المنهج القديم.

وأضاف شوقي أن مناهج العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي مبنية على آخر مواصفات عالمية لتدريس العلوم والرياضات ومصر أول دولة في الشرق الأوسط تقوم بذلك، ومصر مدعوة بعد 10 أيام في دولة فنلندا لذلك.

وأشار شوقي إلى أن متخصصين وخبراء على أعلى مستوى وضعوا تلك المناهج، قائلا: الموجود من مناهج في أيدينا عندنا كنز كبير جدا.