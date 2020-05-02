سيـــاســة

طارق شوقي عن شراء أولياء الأمور الأبحاث لأبنائهم: حرموهم من طريقة التعليم الحقيقية

أكد ن هذا غشا وتعود عليه مدرسو وزارة التربية والتعليم.
أحمد صبري 1:12 ص, الأحد, 3 مايو 20 1:12 ص, الأحد, 3 مايو 20

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قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن أولياء الأمور الذين قاموا بشراء أبحاث لأبنائهم في سنوات النقل حرموهم من طريقة التعلم الحقيقية، موضحا أن هذا غشا وتعود عليه مدرسو وزارة التربية والتعليم.

وأكد طارق شوقي في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أن الطلاب الذين يقمون بشراء الأبحاث أو الغش في الامتحانات يضرون أنفسهم قائلا: اللى بيغش أو يشتري بيأذى نفسه وهم الخاسر الأكبر وده عادة متأصلة بنواجها  مثل شراء أعمال السنة والامتحانات .

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم أن الدولة هي صاحبة الرأى في موعد امتحانات الثانوية العامة.

وقال شوقي إن السوشيال ميديا أصبحت مرتع للأخوان ولكل أصحاب المصالح ولايمكن أن تكون الأراء منها عن تأجيل واستبدال الامتحانات بالأبحاث محل احصاءات دقيقية.

  وأكد أن تقييم الطلاب يجب أن يتم بتلك الطريقة حيث أن الدولة  ترفض أي بديل عن ذلك.

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بقلم أحمد صبري

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