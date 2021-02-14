سيـــاســة

طارق شوقي عن الامتحان المجمع: مش هنغير وعلينا الاستعداد وبلاش نعيش على السوشيال الميديا (فيديو)

أكد أنها سنوات نقل عادية ليس بها مجموع أو تنسيق حتى يكون هناك قلق ولا تستحق حجم الجدل المثار .
محمد مجدي 12:48 ص, الأثنين, 15 فبراير 21 12:48 ص, الأثنين, 15 فبراير 21

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أكد الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار وضع امتحانات متعددة التخصص في امتحان واحد لطلاب الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الإعدادي ، قرار اتُخذ بعد مشاورة الخبراء المتخصصين، ولن يتم تغييره، ويجب الاستعداد له.

وقال شوقى ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر ، إن هذه سنوات نقل عادية ليس بها مجموع أو تنسيق حتى يكون هناك قلق ولا تستحق حجم الجدل المثار .

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وأضاف شوقي ، أن الطالب سيمتحن في 3 أسئلة من كل مادة ، وتابع أن فكرة الثقافة للامتحان تحتاج تغييراً ،مضيفاً للأسف الثقافة السائدة الذهاب للامتحان للحصول علي الدرجات وليس للتعلم .

وتمسك شوقي بما تم إعلانه من قرارات، قائلاً: “مش هنغير وأنصح الطلاب وأولياء الأمور بتحضير أبناءهم للامتحانات ، ونكتفي بهذا القدر وبلاش نعيش علي السوشيال ميديا ونعيش أكتر علي المنصات التعليمية للتحضير والاستعداد للامتحانات”.

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وقال شوقي ، إنه تم إتاحة جميع مصادر التعلم للطلاب وإتاحة حرية الاختيار للتعلم من خلال التعلم عن بعد أن الحضور المدرسي ، و في حالة اختيار عدم ذهاب الطلاب للمدارس يقدم ولي الأمر إقرارا بذلك للإدارة التعليمية”.

وأضاف شوقي ، أن “البعض يريد إلغاء التعليم باكمله، لذا وضعنا حلولا كثيرة لاستكمال الدراسة” ، قائلا : “عمرك ما هترضي كل الناس ولكن هذا ليس الهدف الأول ولكن الهدف هو تقديم خدمة تعليمية مميزة”.

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واستكمل حديثه قائلا : “عن نفسي امتحنت بنظام الترمين في العام، ولكن إحنا اخترعنا في الآونة الأخيرة الترم المنتهي وهذا من الناحية التعليمية ليس أمرًا جيدًا”.

وأوضح أن الهدف هو الحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم لذا تم تأجيل انعقاد امتحان الشهادة الإعدادية لامتحان آخر العام مع الثانوية العامة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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