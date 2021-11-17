طارق شوقي باجتماع الحكومة : مصر صعدت للمركز 39 ضمن تصنيف USNews في جودة التعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم، إن مصر صعدت إلى المركز 39 ضمن تصنيف USNews لأعلى 78 دولة في جودة التعليم.

ونوه، في هذا السياق، بأن موقع USNews ذكر أن تصنيف أفضل الدول حول العالم لعام 2021 في مجال التعليم جاء بناءً على دراسة مسحية عالمية اعتمدت على مدى قدرات وجودة نظم التعليم العام في الدول محلّ الدراسة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في سياق متصل، إلى إشادة جامعة “هارفارد” بمستوى “بنك المعرفة المصري” وكذلك تعامل مصر فى قطاع التعليم مع جائحة “كورونا”.