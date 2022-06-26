طارق شوقي: التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2 يوليو

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء التقديم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد، بدءًا من 2 وحتى 24 يوليو الحالي، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ التابعة للجهاو المركزي للتنظيم والإدارة، والتي يدير من خلالها الجهاز جميع مراحل المسابقة، والتي ستكون حلقة الوصل بين الجهاز والمتقدمين، لإخطارهم بمراحل المسابقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم بمركز مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي التابع للجهاز، بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز.

وقال الوزير، فى بيان للجهاز المركزي للتنظيم والادارة، إن إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال تبلغ 15 ألفا و 187 وظيفة، بينما يبلغ إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد (معلم فصل) 14 ألفا و 813 وظيفة.

شروط التقديم لوظائف المعلمين

وعن شروط التقدم لشغل وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال المعُلن عنها، كشف الوزير أنه لابد أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، ومحمود السيرة، وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، كا يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاماً من تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال / طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعيةٍ، أو حاصل على دبلوم مهني من أحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى، مع مراعاة ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد).. وينبغي أن يجتاز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، كما يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.

شروط التقديم

وأضاف الدكتور طارق شوقي أن الشروط تتضمن قيام المتقدم بسداد مبلغ مقداره (22) جنيهاً (اثنان وعشرون جنيهاً فقط لا غير) عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية :- ( البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0/78120/450/9ح/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع.

وكما كشف الوزير عن شروط التقدم لوظيفة معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية، وتضمنت أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أيضا، وأن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاماً من تاريخ نشر الإعلان، كما ينبغي أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية (تعليم أساسي / إبتدائي / معلم فصل)، وألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد)، كما يجب أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، كما يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.

وأضاف الوزير أنه يجب على المتقدم سداد مبلغ مقداره (22) جنيهاً (اثنان وعشرون جنيهاً فقط لا غير) عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية :- ( البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0/78120/450/9ح/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع.

وعن المستندات المطلوبة للتقديم للمسابقة، أوضح وزير التربية والتعليم أنها ستنشر ضمن الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية، وتتضمن صورة شخصية حديثة، وبطاقة الرقم القومي سارية (وجهين)، وصحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة (وجهين بحسب الأحوال)، إلى جانب المؤهل الدراسي، والمؤهل الأعلى (إن وجد)، والدبلوم المهني، بالإضافة إلى الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور ) أو الخدمة العامة (للإناث)، وشهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة ) في حالة الإعاقة، وصورة من إيصال الإيداع، وينبغي العلم إلى أنه لن ينظر إلى المستندات ما لم تكن ملونة، ويجب رفع أصول المستندات المُشار إليها بعاليه عبر الاستمارة الإلكترونية بصيغة jpg.. مطالبا المتقدمين بضرورة التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقتها للشروط والمستندات المطلوبة سيتم رفض الطلب.

وعن الإجراءات التحضيرية للمسابقة، ذكر الوزير أن الرئيس وجه بدراسة الاحتياجات من المعلمين، ثم قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدراسة تخطيط الموارد البشرية في ضوء البيانات التي أرسلتها الوزارة له، ثم تم التنسيق بين وزارات التربية والتعليم والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، من أجل أخذ التكلفة المالية بعين الاعتبار في مشروع الموازنة العامة للدولة، ثم تم العرض على دولة رئيس مجلس الوزراء، وبعد ذلك تم الإعلان عن التعاقد مع عدد 30 ألف مدرس مساعد سنويا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

التنظيم والإدارة

وأضاف أنه عقب ذلك قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد شروط المسابقة، ثم قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإعمال شئونه والتعاون مع الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات وعدد من الخبراء المتخصصين بإعداد بنوك الأسئلة الخاصة بالمسابقة، وانتهى من إعداد الإجراءات التحضيرية للمسابقة، حتى صدرت موافقة رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 22 / 6 / 2022 على تعديل أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٣، لتمكين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من إجراء المسابقة.