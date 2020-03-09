سيـــاســة

طارق شوقي : إلغاء التجمعات لا يشمل المدارس وما تم تداوله عن تعليق الدراسة شائعة

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية له مع برنامج القاهرة اليوم على قناة العربية الحدث: اليوم مكنش في اجتماع بيني وبين وزيرة الصحة على الإطلاق، وسوء استخدام السوشيال ميدا نعاني منه من 3 سنوات، ولم يحدث شيء من هذا القبيل، ومحتاجين نفكر بهدوء ومنطق، والحالة على السوشيال ميدا لا تساعد على اتخاذ القرارات التى تحتاج لهدوء.
أحمد صبري 9:38 م, الأثنين, 9 مارس 20 9:38 م, الأثنين, 9 مارس 20

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار مجلس الوزراء إلغاء كل التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا لا يسري على المدارس، مشددًا على أن المدارس مستمرة بشكل طبيعي، والحديث عن تعليق الدراسة “شائعات”.

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية له مع برنامج القاهرة اليوم على قناة العربية الحدث: اليوم مكنش في اجتماع بيني وبين وزيرة الصحة على الإطلاق، وسوء استخدام السوشيال ميدا نعاني منه من 3 سنوات، ولم يحدث شيء من هذا القبيل، ومحتاجين نفكر بهدوء ومنطق، والحالة على السوشيال ميدا لا تساعد على اتخاذ القرارات التى تحتاج لهدوء.

وتصدّر هاشتاج #تعليق_الدراسة_في_مصر المركز الأول على الترند المحلي لموقع التدوينات المصغرة تويتر لمطالبة الحكومة بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات؛ للحد من انتشار فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة الى 55 حالة، منها حالة وفاة.

يُذكر أن فيروس كورونا المستجدّ المسبِّب لمرض “كوفيد-19″، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولًا في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال المواطنين.

كما قررت السلطات الفرنسية، الأحد، إغلاق متحف اللوفر في العاصمة باريس، بصورةٍ مؤقتةٍ، وسط مخاوف من تفشّي فيروس كورونا، وأعلنت الكويت وقطر ولبنان زيادة أعداد المصابين بها.

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بقلم أحمد صبري

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