طارق شكري: 80% ممن رفضوا التمويل العقاري سددوا قيمة الوحدة كاش بسبب صعوبة إثبات الدخل

قال طارق شكري، رئيس غرفة صناعي التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن 80% من العملاء تم رفضهم من البنوك، بسبب صعوبة الحصول على إثبات الدخل، لافتًا إلى أن تلك العملاء اشترت الوحدة “كاش”.

وأضاف شكري، خلال كلمته بالجلسة الأولي بمؤتمر التطوير العقاري السادس، أن اتباع أسلوب أن تكون الوحدة هي الضامن تسهم في أحداث تنشيط لمبادرة التمويل العقاري.

وتابع أنه يجب الاتفاق على رؤية شاملة للإبقاء على مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، مطالبًا بالجلوس مع البنك المركزي لوضع استراتيجية جديدة لإنهاء أزمة صعوبة تمويل القطاع العقاري من البنوك.

وأطلقت اليوم، شركة «المال جي تي إم» النسخة السادسة من مؤتمر التطوير العقاري، تحت عنوان: «4 تحديات ترسم مستقبل القطاع العقارى»، وهو ما يأتي تزامنًا مع الحراك الاقتصادى الذى تشهده مصر حاليًا، بعد انتهاء فاعليات المؤتمر الاقتصادى الذى نتج عنه توصيات بمزيد من الشراكة مع القطاع الخاص.