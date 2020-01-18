طارق شكري: نسعى لتحسين مناخ الاستثمار العقاري بمصر خلال العام الحالي

قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تعمل حاليا على تحسين مناخ الاستثمار العقاري في مصر وتسهيل الإجراءات على المطورين خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن مناخ الاستثمار العقاري في مصر يحتاج إلى سن عدد من القوانين للنهوض بالمناخ العقاري.

وأضاف – خلال حديثه في المائدة المستديرة التي نظمتها الغرفة اليوم – أنه يتم العمل على إيجاد آلية للتعامل المطورين مع الجهات الحكومية في مراحل المشروع، منها تحديد خطوات واضحة ومحددة الوقت، والتي من شأنها المساهمة في وضوح الرؤية للمطور في وضع الخطط الزمنية له.

وأشار شكري إلى أن غرفة التطوير العقاري تعمل خلال الفترة الحالية مع وزارة الإسكان لبناء قاعدة معلومات تساهم في وضوح الرؤية للمطور والدولة، في وضع الخطط الاستثمارية له.

وأكد أن الغرفة تعمل حاليا على الانتهاء من مبادرة التمويل العقاري للإسكان المتوسط ومشاركة المطور في تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط.

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري إلى إن الغرفة تتخذ خطوات جادة في عملية تصدير العقاري، وغيرها من الملفات، بالإضافة إلى سعي الغرفة للتواصل الدائم مع جميع المطورين لحل المشكلات، وذلك في ضوء المتغيرات التي يشهدها القطاع العقاري .