طارق شكري: ندرس مع «المالية» إعادة هيكلة قانون الضريبة العقارية

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، إن الغرفة تقدما بمقترح لوزارة المالية لإعادة النظر في قانون الضريبة العقارية وإعادة هيكلة القانون كاملا، ليكون أكثر نجاحا مجتمعيا ويخدم الدولة بأن يدر عائدا على الاقتصاد.

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، إن الغرفة تقدما بمقترح لوزارة المالية لإعادة النظر في قانون الضريبة العقارية وإعادة هيكلة القانون كاملا، ليكون أكثر نجاحا مجتمعيا ويخدم الدولة بأن يدر عائدا على الاقتصاد.

وأكد شكري خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي أن السوق به وفرة في المعروض من العقارات وتراجع الاحتياج.

وأرجع ذلك إلى ما تعرضه الحكومة والقطاع الخاص من عقارات سنويا.

وأوضح أن الشركات تسعى لسد الفجوة بين المعروض والقدرة الشرائية، بتوفير وحدات وتسهيلات مناسبتين.

وأضاف شكري أن العام الجديد سيشهد تغيير لفكر المستثمرين الذين ركزوا طويلا على الفئة الأكثر دخلا بالسوق.

وأكد أن الفكر اختلف في ظل دخول الدولة في العمل على القطاع العقاري.

وأوضح شكري أن الصعيد أصبح جاذبا للاستثمار العقاري.

وأوضح أن العام الجديد سيشهد طفرة وتنوع في المناطق المطروحة والاستثمار وخاصة بالصعيد.

وقال إنه لم يعد مقتصرا علي شرق وغرب القاهرة والمدن الساحلية.

وأشاد بالمبادرة التي تفاوضت عليها غرفة التطوير بشأن التمويل العقاري.

وأوضح أنها ظهرت إلى النور مؤخرا عبر تمويل وحدات الإسكان المتوسط بقيمة 50 مليار جنيه.

وقال إنها ستساعد العملاء علي الاستفادة من الوحدة المتوسطة.

وأوضح أنها ستيسر على الشركات أيضا في توجيه استثماراتها في مشروعات جديدة بعيدا عن تمويل العملاء.

جدير بالذكر أن شكري سبق وصرح أن الغرفة طرحت مبادرة على البنك المركزي بشأن توفير تمويل للوحدات السكنية التي يصل أسعارها إلى مليون جنيه.

وبالفعل وافق البنك عليها، وسيتم إقرارها مع قانون التطوير العقاري خلال شهرين.

وهذا سيعيد الحركة للسوق، ويجعل المطورين يوجهون رؤوس الأموال نحو عملاء جدد، وأيضا يقضي على العشوائيات والمباني المخالفة التي تلوث وجه أي منطقة

وأوضح شكري أن هذا أفضل للمطور والعميل لأن أي شركة تطوير عقاري لن تكون بنفس قوة الدولة.

وقال إن أي مطور لا يستطع تحمل مدد تقسيط أكثر من 8 سنوات نظرا لعدم ثبات السوق ورغبة المطور في جني ثمار مشروعاته للدخول في مشروعات جديدة.