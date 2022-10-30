طارق شكري: تحدثت مع السيسي ورئيس «الوزراء» ومحافظ «المركزي» لتغير فلسفة التمويل العقاري

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة صناعي التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لمطالبتهم بتغير فلسفة التمويل العقاري، وعدم الاعتماد فقط على إثبات الدخل، وذلك على هامش الاحتفال بمرور 100 عام على إنشاء اتحاد الصناعات،

وأضاف شكري، خلال كلمته بالجلسة الأولى من مؤتمر التطوير العقاري، أن تغير تلك الفلسفة أمر حتمي بسبب رفض أكثر من 80% من طلبات التمويل العقاري، بسبب صعوبة إثبات الدخل، مطالبًا باعتماد على الوحدة بعينها كضمان للبنك بجانب الدخل.

وتابع أنه تم دراسة تلك الخطوات، وفي انتظار موافقة الدولة والبنك المركزي، الأمر الذي من شأنه إحداث رواج في القطاع العقاري.

وافتتح مجموعة من قيادات وزارة الإسكان والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بجانب الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات مؤتمر التطوير العقارى السادس The 6th Real Estate Debate 2022.

وتنظم شركة «المال جى تى إم» النسخة السادسة من مؤتمر التطوير العقارى تحت عنوان: «4 تحديات ترسم مستقبل القطاع العقارى»، وهو ما يأتى تزامنًا مع الحراك الاقتصادى الذى تشهده مصر حاليًا، بعد انتهاء فاعليات المؤتمر الاقتصادى الذى نتج عنه توصيات بمزيد من الشراكة مع القطاع الخاص.