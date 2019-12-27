طارق شكري: الانتهاء من 3 مراحل بمشروع «جاليريا» بالمرافق والمساحات الخضراء

أعلن المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للتطوير العقاري أنه تم الانتهاء من 3 مراحل في مشروع جاليريا شاملة المرافق والمساحات الخضراء ولازال العمل قائم وسيتم الانتهاء من آخر مرحلتين خلال 6 شهور وبذلك نكون انتهينا من 90% من المشروع .

أعلن المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة “عربية للتطوير العقاري”، أنه تم الانتهاء من 3 مراحل في مشروع “جاليريا”، شاملة المرافق والمساحات الخضراء، مشيرا إلى أن العمل متواصل وسيتم الانتهاء من آخر مرحلتين خلال 6 شهور، وبذلك يكون انتهى 90% من المشروع .

وقال شكري في تصريح لـ”الـمال”، أن العمل في مشروع “جاليريا” يسبق الجدول الزمني بـ 3 شهور حيث من المتوقع الانتهاء من باقي المشروع خلال 2020 .

جدير بالذكر أن مجموعة عربية تعتزم طرح حصة من أسهمها بالبورصة المصرية، وذلك وفقًا لخطة مستهدفة خلال العامين المقبلين .

والحصة المستهدف طرحها لن تزيد على 25% فيما سيتم تحديدها بشكل نهائي، بالتعاون مع بنك الاستثمار الذي سيتولى مهمة مدير الطرح لاحقًا .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، أن تحسن ظروف البورصة شرط مهم لبدء الخطوات التنفيذية لعملية الطرح، مشيرًا الى أن «عربية القابضة» تراقب وضعية سوق الأسهم خلال الفترة الراهنة .

تمتلك الشركة 5 مشروعات عقارية

وتمتلك «عربية القابضة» نحو 5 مشروعات عقارية، وهى «جاليريا» و«صن كابيتال» و«مون فالى 1» و«مون فالى 2» و«بان جالوس».

فيما تخطط المجموعة لضخ 1.5 مليار جنيه فى مشروعى جاليريا وصن كابيتال خلال العام الحالى، وتستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية منهما، بقيمة تزيد على 6 مليارات جنيه.

وعلى صعيد مشروعات الشركة، أكد طارق شكرى، أن عملية تسويق وحدات مشروع «صن كابيتال» تسير بخطوات جيدة وفقًا للجدول المستهدف، رافضًا الكشف عن حجم الاستثمارات المستهدف طرحها بنهاية عام 2019 .

وأطلقت الشركة مشروع صن كابيتال مطلع العام الماضى، بالشراكة مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على مساحة 575.65 فدان غرب القاهرة، بالقرب من أهرامات الجيزة.

ويشمل شققًا سكنية تمثل 60% منه، والباقى أنشطة تعليمية وطبية وتجارية وإدارية وترفيهية ، إلى جانب شقق فندقية، ويضم المشروع 3 فنادق تشمل 1000 غرفة، وتم التعاقد على إدارة أحدها مع شركة فيرمونت العالمية وIHG إنتركونتننتال جروب، خلال العام الماضى.

ويبلغ إجمالى استثمارات «عربية» فى المشروعين نحو 8.6 مليار جنيه، بواقع 5 مليارات بمشروع صن كابيتال غرب القاهرة، و3.6 مليار بجاليريا شرق القاهرة، وتبلغ محفظة أراضى الشركة حوالى 5 ملايين متر مربع .

ويقام مشروع جاليريا على مساحة 75 فداناً بالقاهرة الجديدة، وتطوره الشركة على 7 مراحل تنفيذية وبيعية، باستثمارات 5 مليارات جنيه.