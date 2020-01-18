طارق شكري: إقرار قانون اتحاد المطورين العقاريين خلال الفترة الحالية

قال طارق شكري رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري إن قانون اتحاد المطورين العقاريين في مرحلة الصياغة القانونية في مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه جاء بالتوافق بين الوزارة والمطورين.

وأضاف خلال كلمته في المائدة المستديرة التي نظمتها الغرفة لاستعراض خططها للعام الحالي 2020 أنه من المتوقع أن يتم إرسال قانون اتحاد المطورين إلى مجلس النواب خلال الفترة الحالية لإقراره.

ولفت إلى أن القانون شهد عقد عدد من الجلسات مع وزير الإسكان للوصول إلى توافق حوله على أن يقوم الاتحاد بتنظيم نفسه.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة أنه سيتم متابعة القانون حتى يتم إقراره خلال الفترة الحالية

ولفت الى انه تم حل عدد من المشكلات التي تواجه المشروعات من بينها توفير القدرات الكهربائية التي تحتاجها تلك المشروعات.

وأكد أن هناك تعاونا مشترك بين وزارة الإسكان والغرفة ساهم في حل عدد من المشكلات التي واجهت المطورين منها عدم توجيه اي تهم للمطور بعد تسليم الوحدات العقارية المختلفة والتي تتعلق بمخالفات قاطني المشروع.

