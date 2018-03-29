طارق شكرى: عربية القابضة تشارك بمشروعين في سيتى سكيب

كشف طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، إن جناح مجموعة «عربية» القابضة شهد إقبالا كثيفًا للتعرف على المشروعات التى تطرحها المجموعة، التى تتمثل فى مجموعة متميزة من الوحدات السياحية والسكنية المتميزة بمشروعى «صن كابيتال»، أكبر مشروع سكنى وسياحى…

كشف طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، إن جناح مجموعة «عربية» القابضة شهد إقبالا كثيفًا للتعرف على المشروعات التى تطرحها المجموعة، التى تتمثل فى مجموعة متميزة من الوحدات السياحية والسكنية المتميزة بمشروعى «صن كابيتال»، أكبر مشروع سكنى وسياحى يطل على هضبة الأهرامات بالإضافة الى طرح مرحلة جديدة من «جالريا كومباوند».

وعقد شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، فى ختام فعاليات اليوم الأول للمعرض مؤتمرا صحفيا للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالمشروعين وشرح تفاصيل الخطة الزمنية لتنفيذهما وكيفية حجز الوحدات.

وقال إن مشاركة مجموعة عربية القابضة فى معرض سيتى سكيب هذا العام تمثل انطلاقة قوية فى السوق العقارية، موضحا أن «صن كابيتال» يمثل نقطة تحول كبيرة فى مجال العقارات والاستثمار فى مصر، فيما يعد «جالريا كومباوند» كومباوند متكامل الخدمات بأحدث الوسائل التكنولوچية والتصميمات التى تتناسب مع احتياجات السوق والعملاء.

يقام مشروع «صن كابيتال» على مساحة 2.5 مليون متر بما يعادل 557.65 فدان ويضم %60 وحدات سكنية مختلفة بين شقق وستديو وڤيلات منفردة ودوبلكس وتاون هاوس وبنتهاوس، و%40 من المشروع إستخدامات متعددة على مساحة 222.65 فدان (إدارى، تجارى، فندقى) وجراج للسيارات.

وبحسب شكرى، تم التعاقد مع فنادق فيرمونت ومجموعة إنتركونتنتال العالميتين لإقامة خدمة فندقية متميزة بارتفاع 11 دورا لكل فندق، كما يتضمن المشروع حديقة كبيرة على مساحة 24 فدانا، ويشمل جامعة دولية على مساحة 25.2 فدان ومستشفى على 6.217 فدان، ومدرستين دوليتين على مساحة 16 فدانا.

أما مشروع «جاليريا كومباوند» فيمتد على مساحة إجمالية 71 فدانا بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة ويضم 2000 وحدة سكنية ويتم تنفيذه على 7 مراحل، وقد تم تسليم المرحلة الأولى قبل ميعادها وتتراواح مساحات الوحدات ما بين 100 و300 متر مربع، ويتمثل فى كومباوند يخصص أكثر من %80 من المساحات الخضراء واللاند سكيب وحمامات السباحة والخدمات المختلفة.

إقبال كبير من العملاء فى اليوم الأول للمعرض

شهد معرض سيتى سكيب، فى يوميه الأول، إقبال كبيرًا من العملاء، للتعرف على المشروعات العقارية التى تقدمها شركات التطوير بعدد من المدن الجديدة.

استطلعت «المال» رأى العملاء فى المشروعات المقدمة من الشركات، والأسعار، الذين أكدوا أن المعرض به عدد من المشروعات الجيدة، لا سيما المشروعات السياحية، والسكنية.

قال أحمد أبو حمد، مدير شركة لملابس التصدير، إنه جاء إلى معرض سيتى سكيب، الذى يعد من أكبر المعارض العقارية، ليتعرف على المشروعات العقارية بالقاهرة الجديدة.

أضاف أنه يسعى للحصول على شقة مناسبة فى أحياء ومناطق القاهرة الجديدة بشكل عام، ليكون بالقرب من مكان عمله. وأوضح أنه حضر إلى المعرض للتعرف على أحدث المشروعات بالقاهرة الجديدة، ومدينة نصر، وأنى مقبل على الزواج، وحصلت على العديد من العروض الجيدة.

يقول على مؤنس موظف بأحد البنوك، إنه يستهدف الحصول على وحدة مصيفية بالساحل الشمالى، لكن أسعار المتر مرتفعة، ما يؤدى إلى تراجعة عن فكرة الشراء.

أضاف أن المشروعات المعروضة تناسب فئات صغيرة، وأن سعر الشاليهات تجاوز المليون جنيه، وأنه يأمل أن تقوم الشركات بعمل عروض تخفض من خلالها أسعار تلك الوحدات.

قال أحمد عمران، مصرى مقيم بالإمارات، إن المشروعات العقارية المطروحة مناسبة، والأسعار تعتبر جيدة، وأنه يعيش فى مدينة دبى التى يبلغ سعر الوحدة العقارية بها أضاعف الأسعار المعروضة بالمعرض.

أضاف عمران أنه يستهدف شراء وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتعرف على عدد من المشروعات لشركات التطوير، وأن الأسعار تراوحت بين 9 إلى 15 ألف جنيه، موضحًا أن مشروع البوكسو التى تقوم بتنفيذه شركة مصر إيطاليا، وكابيتال هايتس التى تنفذه شركة الصفوة للتنمية العقارية، من المشروعات التى جذبت انتباهه، من خلال المناطق الخضراء، ومساحة الوحدات المختلفة، والمنطقة التجارية، وغيرها من التفاصيل.

ويقام معرض سيتى سكيب فى الفترة من 28 مارس إلى 31 مارس بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

يقول محمد جمال، محاسب فى إحدى شركات التأمين، إن هناك بالفعل مشروعات مطروحة فى المعرض على مستوى عال من التشطيب، سواء كان للعقار أو الخدمات المطروحة به، لكن يظل العائق الأساسى فى تلك الوحدات الأسعار المرتفعة.

أضاف أن دخله الشهرى يصل إلى 5 آلاف جنيه، ومعظم الأقساط المطروحة من جانب تلك الشركات تتجاوز 3500 جنيه شهريًا.

لفت إلى أن الشركات لجأت إلى زيادة مدة التقسيط، مع خفض القيمة قليلا، وهو أمر جيد، لكن مع زيادة سعر المتر يظل القسط الشهرى مرتفعًا، ولم أستفد من كم المشروعات التى طرحتها شركات التطوير العقارى، خلال فترة المعرض، مضيفًا أنه يأمل فى الحصول على وحده عقارية فى أقرب وقت للانتقال والعيش بها مع أسرته، المكونة من 4 أفراد.