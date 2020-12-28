طارق شاهين: نقل 50 حاوية عبر السكك الحديدية من ميناء الإسكندرية إلى دمياط

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إنه خرج من ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة الماضية قطاران على متنهما 50 حاوية 40 قدما من ميناء الإسكندرية متجهين إلى دمياط.

وأضاف شاهين أن الميناء مستمر في تقديم كل التسهيلات لجذب المزيد من الشركات العاملة في هذا المجال لنقل الحاويات من وإلى الوجه القبلي، وباقي أنحاء الجمهورية عبر السكة الحديد.

وأشار إلى أن الفريق كامل الوزير وزير النقل وضع ضمن أولويات خطة العمل بوزارة النقل ضرورة تعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف العبء على الطرق وتقليل الازدحام عليها.

وأوضح شاهين أن نقل البضائع بالسكة الحديد يساعد في تخفيف العبء علي الطرق التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة ، وكذلك المساهمة في تقليل تكلفة النقل وتوفير الوقود ، علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات.

وفي نفس السياق أشار الربان طارق شاهين، إلى أن الميناء شهد نشاطا في حركة العمل اليوم الإثنين الموافق 28 ديسمبر 2020، حيث تواجد بالميناء 70 سفينة، كما وصلت إلى الميناء 10 سفن، وغادرت 12 سفينة.

كما بلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 25 سفينه منها 3 سفن حاويات ، و 3 سفن بترول ، و 16 سفينة بضائع عامة ، و 3 سفن مخطاف داخلي ، هذا وقد تم دخول وخروج 9115 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف أنه يجرى تفريغ ثلاث سفن محملة بالقمح بإجمالي 176 ألف طن قادمة من روسيا ، ويتم تفريغ السفينة Apart Lyra علي متنها 30 ألف طن خردة قادمة من روسيا.

ومن ناحية أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء أن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع في الميناء.