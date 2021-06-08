طارق سيف سفيرا لمنظمة التأمين الأفريقية بمصر

والدكتور طارق سيف هو أمين عام الاتحاد المصري للتأمين وله خبرة تتعدي ٢٥ عاما بصناعة التأمين بمصر ومنطقة الخليج العربي وحاصل على درجة زميل من معهد التأمين

اختارت منظمة التأمين الأفريقية AIO الدكتور طارق سيف أمين عام الاتحاد المصري للتأمين سفيرا لها بالسوق المصرية، وجدير بالذكر أن منظمة التأمين الأفريقية هي منظمة دولية تأسست عام ١٩٧٢ ومقرها جمهورية الكاميرون تمثل قطاع التأمين وإعادة التأمين بأفريقيا وتضم ٣٤٢ عضوا من ٤٨ دولة أفريقية و١٦ عضوا من ١٠ دول غير أفريقية ؛ وقد اعتمد المنظمة أخيرا سياسة تعيين سفراء لها بالدول المعنية.

نبذة عن طارق سيف

والدكتور طارق سيف هو أمين عام الاتحاد المصري للتأمين وله خبرة تتعدى ٢٥ عاما بصناعة التأمين فى مصر ومنطقة الخليج العربي وحاصل على درجة زميل من معهد التأمين الملكي بلندن، ودرجة الدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وله العديد من المؤلفات في مجال التأمين باللغات العربية والإنجليزية.