طارق سيف أمينًا عامًا للإتحاد المصري للتأمين

قرر مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، في إجتماعه اليوم الأحد، تعيين الدكتور، طارق سيف ،زميل معهد التأمين القانوني بلندن، أمينًا عامًا، خلفًا لوفاء محمود، التي بلغت سن التقاعد.

وتقدم 21 مرشحًا لخلافة وفاء محمود، في منصب الأمين العام لإتحاد التأمين، وبعد فرز السير الذاتية للمرشحين، تم إعداد قائمة مختصرة، ضمت خمسة مرشحين، من بينهم طارق سيف.

وفي إجتماع مجلس إدارة إتحاد التأمين اليوم الأحد، إجري المجلس إختبارًا شفهيًا، أو مقابلة، مع كلًا من طارق سيف وعزة جابر، الذين تم إختيارهم من بين القائمة المختصرة، وإنتهي المجلس لإختيار سيف لخلافة ، وفاء محمود، علي منصب الأمين العام.

ومن بين الدرجات العلمية التي حصل عليها طارق سيف، درجة الدكتواره من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالأضافة لزمالة معهد التأمين القانوني بلندن.

وتولي سيف ، منصب رئيس قطاع التأمينات التجارية بشركة اليانز للتأمين – مصر لمدة ثلاث سنوات ، إضافة الي تقلده منصب مدير التأمين البحرى والاخطار الدولية ، بشركة اليانز ايضا لثلاث سنوات أخري، كما تولى مناصب متعدده بشركة AIG للتأمين و Arab international insurance Company ،والشركة الفرعونية للتأمين ، وكان منصب مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية والانتاج والفروع بشركة وثاق للتأمين التكافلى – مصر، أخر منصب تنفيذي تقلده سيف بشركات التأمين ، بخلاف عمله بمجالات التدريب والاستشارات بمنطقة الخليج العربى ، قبل تقلده اليوم منصب الأمين العام للإتحاد المصري للتأمين.

في سياق متصل، درس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، في إجتماعه اليوم، بعض الموضوعات المرتبطة الضوابط المتعلقة بانتقال العاملين بين شركات التأمين وكذلك مندوبى البيع على فئة مالية.

وقد قرر مجلس إدارة الاتحاد ، استكمال الدراسة واحالة كافة الاراء إلى اللجنة الادارية مع تكليف الامانه العامة بالاتحاد ،للحصول على الضوابط المطبقة بصناعات أخرى مثل البنوك وكذلك تجارب دول اخرى فى مجال التأمين .

وسوف يتم عرض ما ستتوصل اليه اللجنة الادارية على مجلس ادارة الاتحاد لاقتراح الضوابط المناسبة.

و قام المجلس بدراسة خطوات تفعيل بروتوكول التعاون التى تم توقيعها مع كل من ، الهيئة القومية للبريد ، وجمعية أهل مصر، واتحاد الصناعات.