طارق رضوان ووزيرة الهجرة في مؤتمر المشاركة السياسية بالكويت

سلوى عثمان: التقي طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أبناء الجالية المصرية بالكويت. وجاء ذلك خلال زيارته الحالية لحضور مؤتمر المشاركة السياسية مع الجالية المصرية في الكويت الشقيقة بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين ب

سلوى عثمان:

التقي طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أبناء الجالية المصرية بالكويت.

وجاء ذلك خلال زيارته الحالية لحضور مؤتمر المشاركة السياسية مع الجالية المصرية في الكويت الشقيقة بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج والسفير طارق القوني سفير مصر بالكويت و اللواء سمير طة نائب وزير الهجرة والمصريين بالخارج والنائب محمود حسين عضو مجلس النواب.

وحضر المؤتمر ما يقرب من ٦٥٠ مصري بفندق بالمز بمنطقة سلوي، لحث المواطنين علي المشاركه الفاعلة في الاستحقاق الدستوري والانتخابات الرئاسية.