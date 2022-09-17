طارق رضوان ولوبيز استوريز في زيارة للمجلس القومي لحقوق الإنسان

استقبلت اليوم السبت السفيرة مشيرة خطاب – رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بمقر المجلس كل من لوبيز إستوريز عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

ويأتي هذا ضمن برنامج استقبال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب انطونيو لوبيز استوريز وايت – عضو البرلمان الأوروبي عن مجموعة حزب الشعب الأوروبي وأمين عام تجمع الوسط الديمقراطي الدولي بحزب الشعب الأوروبي.

ورحبت السفيرة بتلك الزيارة وأوضحت عن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في مواصلة حماية وتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري في ضوء إطلاق الرئيس للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026.

ومن جانبه ثمن لوبيز إستوريز عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي على الجهود المبذولة في الارتقاء بملف حقوق الإنسان في مصر، كما أشاد بالاتفاقيات التي وقعتها رئيسة البرلمان الأوروبي مع مصر والتي عززت من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتقدير أوروبا للدور الكبير الذي تلعبه مصر في المنطقة ، معربا عن أمله في تبادل مزيد من الزيارات خلال الفترة القادمة.

جاء هذا لمواصلة دعم العلاقات المصرية الأوروبية وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في فتح قنوات تواصل مباشرة بين الجانبين بعقد سلسلة من اللقاءات مع كل المؤسسات المصرية الوطنية المعنية بملف حقوق الإنسان، للتأكيد على احترام مصر لجميع التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.