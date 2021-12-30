طارق رضوان عن افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر: طفرة غير مسبوقة والدولة تحفظ حقوق الإنسان

أثنى النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على افتتاح وزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل – بدر، والذي يعد من أكبر وأحدث مراكز التأهيل للسجناء.

وكانت وزارة الداحلية، قد افتتحت اليوم الخميس، «مركز الإصلاح والتأهيل – بدر»، والذي يعد واحدًا من أكبر وأحدث مراكز تأهيل لنزلاء السجون في الشرق الأوسط، وذلك بحضور عدد كبير من قيادات الوزارة ولجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان.

وقال النائب طارق رضوان: “مركز الإصلاح والتأهيل – بدر»، تم تصميمه وفقًا لأحدث المعايير المعمارية، وبأحدث التقنيات التى تساعد على تقديم الرعاية الجيدة للنزلاء على كافة الأصعدة.

وتابع رضوانا: تسعى وزارة الداخلية بكل جهد إلى ترسيخ مفاهم حقوق الانسان ويتجلى ذلك فى الإنشاءات الحديثة المؤمنة والمعدة بشكل متميز ومتقن.

وأكد رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب أن السجون فى مصر وما تحقق بها تعد طفرة غير مسبوقة، وهذا يأتي بالتزامن مع الاستراتيجية الأمنية المعاصرة وضمان حقوق الإنسان.

كما أشار رضوان، إلى توافر كافة المعايير الدولية فى إعداد مراكز الإصلاح بما يساهم فى حماية وحفظ حقوق الإنسان.

كما أثنى على مسألة التعاون المثمر بين وزارة الداخلية والمجتمع المدني، الذى يسعى إلى تدريب النزلاء للعمل على اتقان الحرف اليدوية.