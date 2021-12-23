اقتصاد وأسواق

طارق حسانين رئيسا لغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات

عبد الغفار السلامونى وحسين بودى وكيلين
عمر سالم 11:49 م, الخميس, 23 ديسمبر 21 11:49 م, الخميس, 23 ديسمبر 21

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أجرت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، انتخاباتها الداخلية، اليوم الخميس، لاختيار رئيس الغرفة ووكلاء وأعضاء هيئة المكتب لدورة 2021-2025.

وأسفرت الانتخابات الداخلية لمجلس إدارة الغرفة، فوز النائب طارق حسانين عضو مجلس النواب رئيسا للغرفة، وعبد الغفار السلامونى وحسين بودى وكيلين.

طارق حسانين غرفة الحبوب 5569
طارق حسانين

ومجدى الوليلى ومحمد سليمان أعضاء هيئة المكتب وطارق حسانين ممثل غرفة صناعة الحبوب فى  اتحاد الصناعات المصرية.  

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وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية “رجب شحاتة وعمرو الهياتمى وصلاح عمران وأحمد إسماعيل ومحمد عبد المنعم السلامونى وشادى السعيد  وكريم أبو غالى وسيد أبو الدهب ومحمد عبد الغفار السبع”.

يذكر أن مجلس إدارة كل غرفة صناعية وفقا لقانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، يتكون  من 15 عضوا، حيث انتخبت الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السرى، لتحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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