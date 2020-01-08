رياضة

طارق حامد : لست حزينا لعدم فوزي بجائزة أفصل لاعب وفخور لما وصلت إليه

خسر طارق حامد الجائزة لصالح يوسف البلايلي الذي فاز بجائزة أفضل لاعب محلي للعام الثاني على التوالي
أحمد صبري 9:32 م, الأربعاء, 8 يناير 20 9:32 م, الأربعاء, 8 يناير 20

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قال طارق حامد لاعب نادي الزمالك إنه ليس حزينا لعدم حصوله في حفل الكاف على جائزة أفضل لاعب محلي في أفريقيا، بل فخور بما وصل إليه مقدما الشكر لجماهير النادي الذين دعموه في الوصول ضمن الثلاثة المرشحين للفوز بالجائزة.

وأضاف في تدوينة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: “لست حزين لعدم الحصول على الجائزة أمس بل فخورا لما وصلت إليه”.

وتابع: “أشكر كل من دعمنى من جمهور مصر العظيم وجمهور الزمالك الوفى لتواجدى فى هذا الحدث الكبير، دعمكم لى أكبر جائزة”.

وخسر طارق حامد الجائزة لصالح يوسف البلايلي الذي فاز بجائزة أفضل لاعب محلي للعام الثاني على التوالي  بعد مساهمته مع فريق الترجي بالفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2019، ومع منتخب بلاده بجائزة أمم إفريقيا 2019، والتي أقيمت بمصر .

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بقلم أحمد صبري

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