طارق حامد : لست حزينا لعدم فوزي بجائزة أفصل لاعب وفخور لما وصلت إليه

خسر طارق حامد الجائزة لصالح يوسف البلايلي الذي فاز بجائزة أفضل لاعب محلي للعام الثاني على التوالي

قال طارق حامد لاعب نادي الزمالك إنه ليس حزينا لعدم حصوله في حفل الكاف على جائزة أفضل لاعب محلي في أفريقيا، بل فخور بما وصل إليه مقدما الشكر لجماهير النادي الذين دعموه في الوصول ضمن الثلاثة المرشحين للفوز بالجائزة.

وأضاف في تدوينة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: “لست حزين لعدم الحصول على الجائزة أمس بل فخورا لما وصلت إليه”.

وتابع: “أشكر كل من دعمنى من جمهور مصر العظيم وجمهور الزمالك الوفى لتواجدى فى هذا الحدث الكبير، دعمكم لى أكبر جائزة”.