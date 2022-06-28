طارق بخيت لـ«المال»: 725 مليون جنيه إيرادات «حلوان لمحركات الديزل» العام المالى الماضى

حققت شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربى) إيرادات سجلت 725 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2020/ 2021، وتستهدف نموًا بنحو %15 العام المالى الحالى.

قال المهندس طارق بخيت، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي)، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الشركة مستمرة فى خطة نمو الإيرادات بفضل المشاركة فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة مؤخرًا، أبرزها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأنشئت «حلوان لمحركات الديزل» عام 1960 وتم افتتاحها عام 1963 بهدف إنتاج محركات الديزل وبناء الوحدات الصناعية التى تدار بمحركات الديزل وتطبيقاتها، وهى إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى، ومتخصصة فى إنتاج محركات الديزل، وطلمبات المياه، والجرارات الزراعية.

وأضاف بخيت أن المحرك الذى يتم إنتاجه بالشركة يستخدم فى توفير القدرة لمختلف الأغراض الصناعية والزراعية ولتوليد الكهرباء، ويتم تصنيع أجزاء المحرك بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والتقنيات العالمية.

وأشار إلى أن الشركة تصنع محركات الديزل ذات السرعات العالية مع صغر الحجم وبتصميمات هندسية متميزة، وتغطى نطاق قدرات تبدأ من (7.7 إلى 205 حصان).

وتابع أنه إلى جانب ذلك تقوم شركة حلوان لمحركات الديزل بإنتاج وحدات توليد الطاقة بقدرات مختلفة (ومنها وحدات توليد الكهرباء المعزولة صوتياً لاستخدامها فى المستشفيات)، وقطع غيار محركات الديزل، ولوحات التشغيل والتحكم ولوحات نقل الأحمال الأوتوماتيكية، ووحدات اللحام بالقوس الكهربائى، ومضخات إطفاء الحريق.