طارق بخيت رئيس «مصنع 909 الحربى» : ننتج 4 آلاف محرك سنوياً بنسبة تصنيع محلى تصل إلى %100

قال المهندس طارق بخيت، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي)، إن الشركة تضم وحدتين، الأولى بحلوان، وتقع على مساحة 161 ألف متر مربع، والثانية بمنطقة شبرا الخيمة على مساحة 61 ألف متر مربع.

وأضاف «بخيت» فى حواره لـ«المال»، أن مصنع حلوان يصنع نحو 80 جزءًا من مكونات المحرك لصالح وحدة شبرا، موضحًا أن إنتاجه ينقسم إلى 3 عائلات وهى: محركات عائلة دويتس حلوان (fl511) ذات قدرات (من 7.7 – 29.9 حصان)، ومحركات عائلة حلوان طراز (115/112م) ذات قدرات (من 24 – 135 حصان)، وأخيرًا محركات عائلة حلوان طرازH) ذات قدرات) من 50 – 205 حصان.

ويعد المنتج الرئيسى للشركة محركات الديزل (تبريد هواء – مياه) المجهزة لكل الأغراض الصناعية والزراعية.

وأوضح أن تلك المحركات تستخدم فى تشغيل مقطورة تجفيف التربة ووحدات شحن البطاريات وخلاطات الخرسانة وأوناش ومعدات الرى وطلمبات معالجة مياه الصرف الزراعى ومجففات الذرة ومفارخ الأسماك والماكينات والجرارات الزراعية وغيرها.

وكشف أن الشركة تتفاوض حاليًا مع عدد من الشركات العالمية لإنتاج محرك ذات تكنولوجيا ومواصفات حديثة داخل مصنع حلوان ببراند عالمى، وتضم قائمة التفاوض «لامباردينى الإيطالية، أشوجليلانت الهندية»، وشركة دويتس الألمانية.

وأعلن أن «مصنع 909» يتفاوض مع الشركات العالمية على نسبة تصنيع محلى للمحرك المستهدف إنتاجه لا تقل عن %80، وذلك بهدف استقدام تكنولوجيا حديثة فى مجال تصنيع محركات الديزل.

وأوضح «بخيت» أن الشركة تستهدف بيع المنتج الجديد بمجرد تصنيعه بسعر التكلفة، بهدف التسويق الجيد له وحجز حصة سوقية لا بأس بها محليًا ودوليًا.

وأشار إلى أن أسعار محركات الشركة منافسة جدًا لجميع مثيلاتها فى السوق، ومن بينها المنتج الصينى، ويقل بنحو 6 آلاف جنيه لمحرك دويتس 2 سلندر.

ولفت إلى أن المحركات المنتجة بمصنع شبرا من عائلةfl511) ) بقدرة من 6 إلى 12 كيلو وات، موضحًا أن الشركة بالتعاون مع المصانع الشقيقة تنتج كل مكونات هذا المحرك بنسبة %100 محليًا.

وكشف «بخيت» أن (مصنع 909 الحربي) تشارك فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، أبرزها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك عبر عملية تبطين الترع، وشبكات المياه والصرف، وتشترط نسبة تصنيع محلية للمشاركة فى هذه المشروعات.

وأوضح أن حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) تنتج جميع التانكات المستخدمة فى شبكات المياه، والطلمبات، ولوح الكهرباء، والمولدات، وكذلك البوابات المستخدمة فى فصل المياه بتبطين الترع، بنسبة مشاركة تتراوح بين 40 و%80 من حجم الأعمال المنفذة بتلك المشروعات.

ولفت إلى أن الشركة تنفذ أعمال تبطين ترع لنحو 280 كم بمحافظات الأقصر والبحيرة، على مدار عام ونصف، بنسب تنفيذ %100 بالنوبارية، %45 لاسنا.

وذكر أن الشركة وقعت تعاقدًا قبل فترة قريبة لتطوير مصنع «سيليكات السد العالى»، وهو مصنع تم تنفيذه فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ولم يعمل حتى الآن، ويتم تجهيزه للعمل تحسبًا لأى ظرف طارئ، فى ظل التحديات المائية التى تواجهها مصر فى الفترة الراهنة.

وتطرق «بخيت»، إلى عمل المصنع فى تجميع الجرارات الزراعية «بيلاوس» بالتعاون مع الجانب البيلاوسى، بقدرات «90 حصان، و92 حصان، و38 حصان، و49 حصان، و60 حصان».

وأعلن عن خطة الشركة لإنشاء مصنع لإنتاج اللوحات الكهربائية، وبدأت عملية الإنشاءات فعليًا بتكلفة تسجل نحو 30 مليون جنيه.

وأكد أن الشركة تطبق أحدث تكنولوجيا عالمية، وتعمل طبقاً لمواصفات الجودة ومتطلباتISO9001-/ 14001- فى مجال تصميم وإنتاج محركات الديزل وقطع الغيار مع كبرى الشركات العالمية.

وتقوم شركة حلوان لمحركات الديزل بإنتاج وحدات توليد الطاقة بقدرات مختلفة (ومنها وحدات توليد الكهرباء المعزولة صوتياً لاستخدامها فى المستشفيات)، قطع غيار محركات الديزل، لوحات التشغيل والتحكم ولوحات نقل الأحمال الأوتوماتيكية، وحدات اللحام بالقوس الكهربائي، مضخات إطفاء الحريق.

طارق بخيت، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي)،

كما تنتج وحدات ضغط الهواء، مضخات الرى باستخداماتها ومواصفاتها المختلفة والتى تدار بمحركات الديزل، ووحدات شفط المياه التى تستخدم فى حالة السيول، وسبائك كراسى المحاور بأنواعها، التى يتم استخدامها داخل المحركات التى تعمل بالبنزين والديزل ومختلف الماكينات.

وذكر «بخيت» أن الشركة تسعى بشكل دائم من خلال نخبة من المهندسين ذوى الخبرة والعمالة الفنية الماهرة إلى تقديم منتجات تلبى احتياجات عملائها وذلك بجودة عالية وبأسعار منافسة، كما تحرص على تطويرها باستخدام أحدث التكنولوجيات.

ولفت إلى أن الشركة تعمل وفقًا لخطة يتم تحديثها سنويًا لتسويق منتجاتها داخليًا وخارجيًا من خلال معارض ومنافذ بيع المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربى والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

وتشارك فى مختلف المعارض المحلية والدولية، وذلك لدعم وتعزيز الاقتصاد القومى وتقليل الاستيراد وتحقيق قيمة مضافة من خلال صناعتها المحلية المتطورة.

وأضاف «بخيت» أنه يمكن الاستفسار عن منتجات الشركة المختلفة من خلال الخط الساخن لوزارة الإنتاج الحربى وهو 19827.

سجلت الطاقة الإنتاجية لشركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي)، من المحركات 4 آلاف وحدة سنويًا، بنسبة مكون محلى تصل إلى %100 فى بعضها، بالتعاون مع المصانع الحربية الشقيقة.

وأنشئت شركة حلوان لمحركات الديزل عام 1960، وتم افتتاحها عام 1963، بهدف إنتاج محركات الديزل وبناء الوحدات الصناعية التى تدار بمحركات الديزل وتطبيقاتها، وهى إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومتخصصة فى إنتاج محركات الديزل، وطلمبات المياه، والجرارات الزراعية، وتعتبر الوحيدة فى مصر وأفريقيا المتخصصة فى صناعة محركات الديزل واستخداماتها المختلفة.

◗❙ نتفاوض مع شركات عالمية لإنتاج محرك بتكنولوجيا حديثة بمكون مصرى %80

◗❙ننفذ أعمال تبطين ترع لنحو 280 كيلومترًا بالأقصر والبحيرة

◗❙إنشاء مصنع لإنتاج اللوحات الكهربائية بتكلفة 30 مليون جنيه

◗❙نتولى تطوير مصنع «سيليكات السد العالى» لمواجهة التحديات المائية