طارق الملا يوقع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز

نسمة بيومي وعمر سالموقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، 3 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل باستثمارات حوالى 2ر139 مليون دولار، و55 مليون دولار منح توقيع لحفر 15 بئراً جديدة.الاتفاقية الأولى: مع شركتى إيجا

نسمة بيومي وعمر سالم

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، 3 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل باستثمارات حوالى 2ر139 مليون دولار، و55 مليون دولار منح توقيع لحفر 15 بئراً جديدة.

الاتفاقية الأولى: مع شركتى إيجاس وثروة للبترول وشركة إينى الإيطالية بمنطقة نور البحرية بالبحر المتوسط لحفر بئرين بإجمالى استثمارات 105 ملاييـن دولار .

الاتفاقية الثانية: مع هيئة البترول وشركتى إينى الإيطالية واينا نافتا بلين الكرواتية بمنطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية لحفر 9 آبار باجمالى استثمارات 7ر11 مليون دولار .

الاتفاقية الثالثة: مع هيئة البترول وشركتى إينى الإيطالية وبى بى البريطانية بمنطقة دلتا النيل (نيدوكو) لحفر 4 آبار باجمالى استثمارات 5ر22 مليون دولار .

وأكد الملا، عقب توقيع الاتفاقيات أن قطاع البترول مستمر فى عقد المزيد من الاتفاقيات البترولية باعتبارها الركيزة الأساسية لجذب مزيد من الاستثمارات خاصة أن الاحتمالات البترولية بالعديد من المناطق البرية والبحرية مرتفعة ولم تبح بعد بكل أسرارها وأن المصداقية في التعامل مع الشركاء الأجانب والالتزام بتعهداتنا تحفزهم لضخ مزيد من الاستثمارات فى أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج.