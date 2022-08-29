طارق الملا يستقبل وزير الطاقة الجيبوتي لبحث التعاون المشترك

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يونس جيدي وزير الطاقة والموارد بجمهورية جيبوتي بحضور السفير أحمد بن علي بري سفير جيبوتي بالقاهرة والوفد المرافق، حيث بحث الوزيران فرص التعاون بين البلدين ونقل الخبرات المصرية الي جيبوتي في صناعة البترول والغاز.

وأكد المهندس طارق الملا خلال اللقاء أن مصر ستعمل من منطلق دورها التاريخى الداعم للأشقاء الأفارقة على تقديم جميع أوجه الدعم والتسهيلات ونقل الخبرات في صناعة البترول والغاز للأشقاء في جمهورية جيبوتي كدولة عربية أفريقية شقيقة ترتبط بعلاقات وثيقة مع مصر ، موضحاً أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإتخاذ خطوات عملية لتحقيق التقارب المصرى الافريقى وخاصة في المجالات الحيوية كالبترول والغاز.

وأشار الملا إلى أهمية مذكرة التفاهم المشتركة للتعاون في مجال الطاقة بين البلدين والتى جرى توقيعها خلال القمة المشتركة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسى وإسماعيل عمر جيلة بالقاهرة في فبراير الماضي، مؤكداً ضرورة البناء عليها لوضع برنامج تنفيذى للتعاون بين البلدين في مجال البترول والغاز.



واستعرض الوزير مع نظيره الجيبوتى الإمكانيات والخبرات المصرية المتطورة لشركات قطاع البترول في العديد من المجالات مثل تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية والدعم الفني والصيانة و الجانب اللوجيستى متمثلاُ في إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات خطوط الانابيب لنقل البترول والغاز ومستودعات التخزين والتداول و إدارة الموانئ البترولية، وبناء القدرات وتدريب الكوادر.

وأكد حرص مصر على مشاركة هذه الخبرات والإمكانيات مع الأشقاء في جيبوتى لمعاونتها في النهوض بالصناعة البترولية لديها خاصة أن كافة هذه الشركات نفذت العديد من المشروعات الناجحة داخل مصر وخارجها في العديد من الدول العربية والأفريقية .

ومن جانبه أعرب الوزير يونس جيدى وزير الطاقة والموارد بجمهورية جيبوتى عن تطلع بلاده للتعاون مع مصر في تنمية وتطوير قدرات صناعة البترول والغاز لديها خلال الفترة المقبلة مؤكدا أهمية تواجد الشركات المصرية المتخصصة في هذا النشاط للعمل على ارض جيبوتى لنقل خبراتها وامكانياتها.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على تشكيل فريقى عمل من البلدين لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية للوفاء بإحتياجات جيبوتى في الصناعة البترولية ومن ثم ترجمتها فعلياً في برنامج تنفيذى وخطوات عملية للتعاون بين الجانبين في مجالات البترول والغاز .

ومن المقرر أن يزور وزير الطاقة بجمهورية جيبوتى والوفد المرافق اليوم مقر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ” إيجاس ” للتعرف على الإمكانيات المصرية في صناعة الغاز الطبيعى والخبرات والتكنولوجيات التي يتم توظيفها لإدارة وتطوير صناعة الغاز الطبيعى المصرية و التي جعلت مصر في مصاف الدول المتميزة اقليمياً ودولياً في هذا المجال .

حضر اللقاء المهندس احمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات و المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني .