طارق الملا يبحث مع وفد أمريكي سبل التعاون في مجالات الغاز والبترول

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي هامش الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدي غاز شرق المتوسط بالقاهرة وفد وزارة الطاقة الأمريكية المُشارك بالاجتماع سبل التعاون في مجالات الغاز والبترول .

وضم الوفد الأمريكي برادفورد جون كرابتري مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية للطاقة الاحفورية وإدارة الكربون وجوش فولز نائب مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية لاوروبا واوراسيا وأفريقيا والشرق الأوسط و عدد من المسؤولين بوزارة الطاقة الأمريكية ،و بحضور السفير دانيال روبنستين القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة .



وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المصري الأمريكي في مجالات البترول والغاز و الاستفادة من التكنولوجيات والخبرات الأمريكية في مجال خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من الصناعة البترولية والغازية ولاسيما في ظل انضمام مصر للمبادرات العالمية في هذا الشأن ، فضلا عن سبل تعزيز الاستثمارات الأمريكية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما في المناطق الواعدة بمصر .



و أكد المهندس طارق الملا خلال اللقاء أن مصر تولي اهتماما كبيرا بالتعاون المشترك مع الولايات المتحدة في مجال خفض الانبعاثات وإزالة الكربون وتسعي للاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والخبرات الأمريكية في دعم الجهود البترولية المصرية في هذا الصدد خاصة وأن قطاع البترول قام بالفعل بإعداد مبادرات ومشروعات قابلة للتنفيذ في مجال خفض الانبعاثات و يتوفر لديه الكوادر والمهارات اللازمة لتحقيقها علي أرض الواقع.



و اضاف الملا إلي أن المباحثات المصرية الأمريكية في مجال الطاقة خلال مؤتمر المناخ Cop27 كانت بناءة ومثمرة وشهدت توافقا وتفاهما في الرؤي بشأن التعاون المشترك في خفض الانبعاثات ، وان هذا الحدث العالمي الفريد كان فرصة كبيرة لاستعراض مجهودات ومبادرات شركات البترول والغاز العالمية لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون .



و في هذا الإطار أعرب برادفورد جون كرابتري مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية عن اهتمام بلاده بالتعاون في هذا المجال من خلال المبادرة الأمريكية العالمية ( صفر انبعاثات ضارة Net zero world iniative واستعدادها لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي لمصر وكافة الدول المنضمة للمبادرة من خلال المعامل الوطنية الأمريكية التي تمتلك احدث التكنولوجيات والخبرات لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون بما يمكن أن يدعم تلك الدول بقوة في جهودها .

كما شهد اللقاء استعراض مبادرة التعهد العالمي للميثان التي تشارك فيها مصر .



وشهد اللقاء استعراض التعاون بين البلدين تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط حيث أشار الملا إلي تعاظم دور المنتدي كمُورد للغاز لتأمين جانب من الإمدادات اللازمة لتلبية الطلب الإقليمي وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي ، مضيفا أن المنتدي أصبح تجمعا دوليا مهما لصناعة الغاز بالمنطقة هدفه الأول دعم التعاون بين أعضاءه لتحقيق الاستفادة المثلى من موارد الغاز والبنية التحتية.



و أكد الملا أن حرص الولايات المتحدة علي المشاركة في المنتدي كعضو مراقب يعكس الأهمية التي توليها للمنتدي ودوره الحالي والمستقبلى في مجال الطاقة ، لافتا إلى أن التحديات العالمية الراهنة أظهرت بقوة أهمية التعاون في مجال الطاقة.



و أشاد مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية بدور المنتدي في توفير منظومة تكامل وترابط ناجحة بين الدول الأعضاء بهدف الاستفادة من موارد الغاز دون الالتفات للصراعات وإعطاء الأولوية للصالح العام لشعوب المنطقة في الاستفادة من مواردها .



وتطرق اللقاء الي استعراض فرص تعزيز الاستثمارات الأمريكية للبحث عن الغاز والبترول حيث أكد الملا أن قصص النجاح في زيادة إنتاج الغاز المصري من البحر المتوسط ساهمت في جذب كبريات الشركات الأمريكية مثل اكسون موبيل وشيفرون للعمل في مصر و الاستثمار في البحث عن الغاز والبترول في مناطق البحرين المتوسط والأحمر يحفزها في ذلك المناخ الداعم للاستثمار في قطاع البترول والغاز والذي عزز بدوره من استثمارات الشركات الأمريكية العاملة بالفعل في مصر وحققت نجاحات كبيرة في الصحراء الغربية.