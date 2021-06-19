طاقة

طارق الملا : الميزان التجاري البترولي موجب وبه فائض 820 مليون دولار

وأكد أنه يتم حاليا تصدير ما بين 800 مليون إلى مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا
خالد بدر الدين 11:15 م, السبت, 19 يونيو 21 11:15 م, السبت, 19 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية ، لشبكة CNBC أن الميزان التجاري البترولي لمصر موجب، وبه فائض بنحو 820 مليون دولار بنهاية يونيو الجاري، وأنه تم احتساب سعر برميل النفط في موازنة العام المالي 2021/2022 عند 65 دولارا للبرميل بالرغم من أن أسعار البترول العالمى تمر بمرحلة تذبذب متسارع حاليا، ولكنه يتوقع هدوء الأسعار مجددا في الربع الأخير من العام الحالي.

وأكد الملا أن الميزان التجاري البترولي يتمتع بفائض بجوالى 820 مليون دولار بنهاية الشهر الجاري.

وأضاف طارق الملا أنه يتم حاليا تصدير ما بين 800 مليون إلى مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.

اقرأ أيضا  أسعار البترول العالمية ترتفع مع توقعات تنامى الطلب وسط تخفيف قيود السفر

وزير البترول طارق الملا: استيراد حوالي 3 ملايين طن بنزين وسولار

وأشار وزير البترول طارق الملا إلى أنه يتم استيراد حوالي 3 ملايين طن بنزين وسولار وحوالي 1.8 مليون بوتاجاز سنويا.

وزير البترول طارق الملا يؤكد وجود فائض فى الميزان التجارى البترولى

وقال طارق الملا إن أسعار البترول في مرحلة تذبذب متسارع حاليا، ويتوقع هدوء الأسعار مجددا بالربع الأخير من العام الحالي.

وذكرت شبكة CNBC أن وزير البترول طارق الملا اختتم حديثه بالإعلان عن استعداد وزارة البترول لطرح حصة من شركة “انبي” في البورصة، وينتظر قرار اللجنة الوزارية العليا ومدير الطرح.

وصعدت أسعار البترول أمس الجمعة بالعقود الآجلة لخام برنت القياسى 43 سنتا أو 0.6 % لتصل إلى 73.51 دولار للبرميل.

اقرأ أيضا  البترول: 4 مشروعات تكرير مستهدفة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار

وزادت أيضا أسعار البترول لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 سنتا أو 0.8 % لتزداد إلى 71.64 دولار للبرميل.

ويتوقع محللون ارتفاع أسعارالبترول بالشهور القادمة لأن منظمة أوبك متشككة في إنتاج النفط الأمريكي وعدم كفايته لتغيير خطتها لدعم الأسعار.

وكان مسؤولون من مجلس اللجنة الاقتصادية لأوبك وممثلون من الخارج حضروا اجتماعا يوم الثلاثاء يركزون على الإنتاج الأمريكي من النفط.

وتلقت منظمة أوبك إفادات من المزيد من الجهات المعنية بإصدار توقعات بشأن آفاق عامي 2021 و2022 في اجتماع منفصل.

وكانت أسعار البترول قد تراجعت يوم الخميس بضغط من قوة الدولار مما جعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

اقرأ أيضا  سعر البترول يرتفع بدعم من مكاسب برنت.. والوسيط الأمريكى يسجل 71 دولارا للبرميل

ارتفع سعر الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضى لأعلى مستوياته منذ منتصف أبريل الماضي مقابل سلة من العملات العالمية الأخرى.

وجاء ارتفاع قيمة الدولار بعد أن أشار مجلس الاحتيلطى الفدرالي الأمريكى إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة بأسرع من التوقعات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم خالد بدر الدين

ملف الكاتب خالد بدر الدين

اقرأ أيضاً

أسعار البترول العالمية تهبط الخميس مدعومة بارتفاع الدولار الأمريكي

محمد عبد السند 11:23 ص, الخميس, 17 يونيو 21

هيئة المحطات النووية : بيع 14 ألف كراسة خلال 4 أيام للتقدم على 1400 وظيفة

عمر سالم 9:03 م, الأربعاء, 16 يونيو 21

«الكهرباء» و«البترول» تتسلمان التقرير النهائي لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره لأوروبا

عمر سالم 6:54 م, الأربعاء, 16 يونيو 21

«بصفة مراقب».. سفير الاتحاد الأوروبي يقدم طلب الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط

سمر السيد 3:43 م, الأربعاء, 16 يونيو 21

أسعار البترول ترتفع وسط توقعات بنمو الطلب العالمى على النفط

أحمد فراج 11:34 ص, الأربعاء, 16 يونيو 21

البترول: 4 مشروعات تكرير مستهدفة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار

نسمة بيومي 6:56 ص, الأربعاء, 16 يونيو 21