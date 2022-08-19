طارق الشيخ يطرح أحدث برومو «ودوني البحر» من ألبومه الجديد (فيديو)

طرح المطرب الشعبي طارق الشيخ مساء الخميس برومو أغنيته الجديدة “ودوني البحر” عبر الصفحة الرسمية له ” فيس بوك” وهي تتضمن ألبومه الغنائي الجديد.

ويحوي ألبوم طارق الشيخ الجديد أغنيات متنوعة وسيتم طرحه خلال الأيام القليلة القادمة إنتاج مصطفى سويفي “إم إس برودكشين” .

وكان من المفترض أن يطرح السويفي وطارق الشيخ الألبوم الجديد منذ فترة طويلة لكن تم تأجيله أكثر من مرة حتى عامين تقريبا.

وتعتبر أغنية ودوني البحر أولى أغنيات طارق الشيخ في ألبومه الغنائي الجديد ،وتقول كلمات الأغنية الجديدة لطارق الشيخ: «ودوني البحر ورجعوني.. عطشان وفاضي كاسي.. ياما حذروني من الويل والمآسي.. توب الغرام يا قلبي مجاش على مقاسي».